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Мужчину, обматерившего ярославского судью, отправили в психбольницу
16 февраля 2018 11:41
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В скандал превратилось заседание Заволжского суда, где рассматривали жалобу 40-летнего мужчины из Тамбова. Тамбовец обложил судью матом.
Суд рассматривал жалобу мужчины, который сидел в колонии (на связи он выходил по видеоконференции). Сидя в колонии, тамбовец решил отомстить надзирателям и накатал на них заявление — мол, избили его. Ярославские следователи выяснили, что донос был ложным. Очевидно, во время суда заключённый решил, что все тут заодно и покрыл матом всех, кого видел. Досталось и участникам процесса, и самому судье.
Мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу и выяснили — с головой непорядок.
— Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера, — рассказали в Дзержинской прокуратуре.
Мужчину отправили в стационар психиатрической специализированной клиники.
Фото: Александра Савельева
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