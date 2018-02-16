Мужчину, обматерившего ярославского судью, отправили в психбольницу

Заключенный накричал на судьбу прямо из колонии

В скандал превратилось заседание Заволжского суда, где рассматривали жалобу 40-летнего мужчины из Тамбова. Тамбовец обложил судью матом.

Суд рассматривал жалобу мужчины, который сидел в колонии (на связи он выходил по видеоконференции). Сидя в колонии, тамбовец решил отомстить надзирателям и накатал на них заявление — мол, избили его. Ярославские следователи выяснили, что донос был ложным. Очевидно, во время суда заключённый решил, что все тут заодно и покрыл матом всех, кого видел. Досталось и участникам процесса, и самому судье.

Мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу и выяснили — с головой непорядок.

— Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера, — рассказали в Дзержинской прокуратуре.

Мужчину отправили в стационар психиатрической специализированной клиники.