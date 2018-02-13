|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области подорожает электричество
13 февраля 2018 15:24
4 185 19
Летом в Ярославской области изменится тариф на электроэнергию. Повышение будет разовым, уверяют в правительстве Ярославской области. Сейчас тариф составляет 3,43 рублей за киловатт-час. А будет — 3,56.
— И после повышения тариф для населения Ярославской области на электроэнергию по-прежнему останется самым низким в Центральном федеральном округе, — отметил и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников.
Повышение пройдет однократно с 1 июля. Также ярославцы смогут выбрать зонные тарифы — такие удобны тем, кто хочет экономить, и ту же стирку в машинке, например, запускать ночью, когда тариф более низкий.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Начало фильма вроде ничего,... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров