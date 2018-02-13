В Ярославской области подорожает электричество

Готовьте ваши денежки

​Летом в Ярославской области изменится тариф на электроэнергию. Повышение будет разовым, уверяют в правительстве Ярославской области. Сейчас тариф составляет 3,43 рублей за киловатт-час. А будет — 3,56.

— И после повышения тариф для населения Ярославской области на электроэнергию по-прежнему останется самым низким в Центральном федеральном округе, — отметил и. о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников.

Повышение пройдет однократно с 1 июля. Также ярославцы смогут выбрать зонные тарифы — такие удобны тем, кто хочет экономить, и ту же стирку в машинке, например, запускать ночью, когда тариф более низкий.