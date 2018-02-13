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Город

Мэр Ярославля ответит за недобросовестную работу чиновников

13 февраля 2018 07:45
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мэрия, Ярославль, Слепцов

Мэрия Ярославля проморгала тех, кто по своей инициативе восстановил свет на улице Красноборской. Хотя заниматься этим должны были именно чиновники. Но вместо этого городские власти дважды выставляли на торги контракт на работы, которые уже были выполнены. Прокуратура призвала к ответу Владимира Слепцова.

Долгое время мучились автовладельцы, которые ездили по участку дороги от улицы Сахарова до улицы Университетская. Там было очень темно. Да что там темно, вообще ничего не видно.

19 декабря мэрия опубликовала информацию о проведении аукциона на выполнение работ на этих улицах. Но аукцион не состоялся. Тогда мэрия опубликовала извещение о проведении запроса предложений на эти работы. При этом на момент подготовки документации об электронном аукционе и размещения её в единой информационной системе, на данном участке автомобильной дороги в ноябре–декабре 2017 наружное освещение уже было восстановлено.

 — В нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок работы по устройству наружного освещения были выполнены в отсутствие муниципального контракта. Мэрия утверждает, что понятия не имеет о том, кто выполнил работы на этом участке дороги. Надлежащий контроль за использованием муниципального имущества со стороны органов местного самоуправления не осуществляется. По результатам проверки прокуратурой в адрес Владимира Слепцова внесено представление об устранении нарушений закона, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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