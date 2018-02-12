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Город

Большинство рейсов из Туношны летом планировали выполнять «Саратовскими авиалиниями»

12 февраля 2018 07:15
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авиакатастрофа, авиация, Туношна, Ярославль, Саратовские авиалинии, Ан-148-Ярославль

Ярославского аэропорта Туношна может коснуться трагедия, произошедшая с самолётом Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Именно с этой компанией был заключён договор об обслуживании рейсов в Сочи, Симферополь, Анапу, Анталию и Даламан.

Сейчас следственный комитет возбудил дело и проводит проверку по факту крушения авиалайнера Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии. В СМИ сразу всплыла информация о скандалах, связанных с «Саратовскими авиалиниями»: технические неисправности самолётов, регулярные задержки рейсов, экстренные посадки бортов и так далее.

В ярославском аэропорту пока не могут сказать, отразится ли сегодняшняя трагедия на пассажирских перевозках.

— Пока без комментариев, —  сказал директор аэропорта Туношна Анатолий Козлов.

— Самолёт разбился в выходной день, на месте работают эксперты, пока нет никакой компетентной информации, — объяснил его заместитель Сергей Крупнов. — Думаю, что в течение дня картина станет понятнее.

Сейчас в аэропорту ждут результатов экспертиз катастрофы и вердиктов правоохранительных органов. Но, стоит полагать, что пассажиры, которые купили билеты на эти рейсы, при любом развитии событий, не пострадают. Аэропорт осуществляет лишь наземное облуживание воздушных судов. Если «Саратовским авиалиниям» придётся прекратить свою лётную деятельность, то людей перевезут самолёты других авиакомпаний.

На месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» работают специалисты МЧС. Они прибыли на место трагедии с аэродромов Чкаловский и Мячково на вертолетах Ми-8. Спасатели из подразделений Ярославского регионального управления министерства готовы в любую минуту выехать на помощь. Параллельно с ними работают следователи и криминалисты.

Это первое авиапроисшествияе за всё время существования авиакомпании «Саратовские авиалинии», созданной в 1994 году.

МЧС открыло горячую линию по крушению авиалайнера. Её телефон 8-800-775-17-17.

Самолёт разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На данную минуту информации о том, что этим рейсом летели жители Ярославской области, нет. Уже опубликован список всех, кто летел этим рейсом.

Наши коллеги с портала E1.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.

Михаил Контуев
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Фото: «Саратовские авиалинии», аэропорт «Туношна»
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