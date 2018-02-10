В Ярославле неизвестные подожгли собаку прямо в будке

От собачьей будки остался только пепел

С каждым разом людская жестокость становится всё изощрённее. Неизвестные подожгли будку вместе с собакой. Несчастное животное выжило, но получило страшные ожоги.

Собака бездомная, но очень добрая. Жильцы Фрунзенского района прикормили собаку и построили для неё будку. Пёс долгое время жил так и вроде бы никому не мешал. Но вчера неизвестные подожгли будку, в которой мирно спала собака.

— Её будка недалеко от улицы Попова, 14. Собака выжила и убежала. Теперь бегает по улицам. У неё весь бок в крови. Она теперь очень боится людей. Собака сильно хромает, поэтому далеко уйти не может, — рассказывает ярославец Святослав Миронов.

Несчастное животное сильно ранено

Несчастное животное осталось на улице. Собака тяжело ранена и нуждается в лечении. Сейчас для неё соорудили временное пристанище.