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Город

В аварии с автобусом под Рыбинском щенок хаски спас хозяина

9 февраля 2018 12:08
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ДТП, автобус, авария, Ярославль, Рыбинск

Молодого человека, которой ехал во вторник вечером из Рыбинска в Ярославль, спас щенок. Когда автобус отъехал от автовокзала, Олег задремал. Вдруг хаски Умка, которого молодой человек вез с собой, начал скулить, залез на колени и прижался к хозяину. Олег проснулся, увидев, что автобус заносит, сумел сгруппироваться сам и спасти щенка. Через минуту автобус уже валялся на боку на обочине трассы. Об этом рассказала теща Олега, так как сам молодой человек очень скромный.

— Олег мой любимый младший зять, — рассказала Инна. — После аварии он ездил в травмпункт, говорит, получил ушибы руки и ноги, но, может, и сотрясение, но не говорит, чтобы родных не расстраивать.

Будущий учитель физкультуры и ОБЖ на месте на растерялся, зная, как поступать в экстренных ситуациях, начал помогать другим пассажирам.

— Олег хоть и молодой, но у него есть опыт спасателя. Он помогал людей вытаскивать из салона после аварии, — говорит Инна.

Некоторые ужасы того, что происходило в момент аварии в салоне автобуса 500Э, молодой человек рассказал родственникам.

— Говорил, что девушке колено защемило, она на нём повисла, а другая девушка через лобовое стекло вылетела, — рассказала Инна.

Автобус 500Э ехал из Рыбинска в Ярославль. Около 21 часа он слетел с дороги и опрокинулся в кювет под Рыбинском. В салоне находилось 15 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв, но несколько человек получили травмы. Пассажиры помогали друг другу выбираться из салона, а проезжающие мимо водители останавливались и оказывали им первую помощь до приезда медиков. По словам очевидцев, автобус гнал на большой скорости, и 65-летний водитель не справился с управлением.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Инна
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