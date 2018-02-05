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Вместо совещания на уборку снега: мэр Ярославля отправил подчинённых с лопатами на улицу
5 февраля 2018
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Сегодня в 10 часов утра в мэрии Ярославля вместо привычной планерки глава города Владимир Слепцов лично поехал проверять ход уборочных работ. Он говорит, что сегодня все силы направлены на то, чтобы в городе не образовался снежный коллапс — все коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицы города выведено рекордное число техники и рабочих для уборки снега. Владимир Слепцов лично попросил руководителей промышленных предприятий выделить дополнительную технику на расчистку улиц.
Под особым вниманием — расчистка снега на дорогах, тротуарах и других местах массового скопления пешеходов. Уборке магистральных и второстепенных дорог уделяется одинаковое внимание. Мэр также попросил сотрудников мэрии, у которых нет срочных и неотложных дел, выйти из своих кабинетов на улицы и немного помахать лопатой там, где не справляются дворники.
По информации, поступающей в ЕДДС города Ярославля от ФГБУ «Центральное УГМС», высота свежевыпавшего снега в феврале составляет 43 см, что составляет 126% от средней нормы с 1 по 10 февраля.
— На дороги вышла вся необходимая спецтехника. Сейчас задействовано порядка 350 единиц. Сотрудники спят по 2 часа в сутки, все работают на износ, понимая непростую ситуацию, — подчеркнул директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев.
В мэрии обещают, что работа по уборке снега будет продолжаться круглосуточно. Выполнение работ в каждом районе города находится под постоянным контролем департамента городского хозяйства.
Просим обратить внимание на затруднительное движение в Заволжском районе от ТЦ «Глобус», Московского проспекта и улицы Промышленной в Дзержинском районе.
Мэрия города Ярославля призывает всех автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться «снежным билетом».
Снегопад, по данным синоптиков, будет продолжаться до конца завтрашнего дня. Далее циклон, который принёс в регионы центра России обильные осадки, сдвинется в сторону Нижнего Новгорода и Казани.
В Ярославле снег валил все выходные. Но если в субботу и воскресенье в городе было мало народу и транспорта, то сегодня здесь — снежный апокалипсис. И мы в этой пурге и ненастье ведём онлайн-трансляцию.
Фото: Александра Савельева
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