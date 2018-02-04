Завтра ярославским водителям выдадут «снежный билет»

В понедельник проезд для водителей будет бесплатным

5 февраля в Ярославле снова устроят акцию «Снежный билет» для всех водителей. Городские власти на один день сделают для автомобилистов бесплатным проезд в общественном транспорте для того, чтобы разгрузить город от машин.

— Для этого необходимо предъявить кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства. Коммерческий транспорт в виде маршрутных такси бесплатного проезда не предоставляет, — уточняют в мэрии Ярославля. — Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Это поможет городским властям организовать качественную уборку города и вывоз снега.

Чиновники настоятельно просят автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться акцией.

Уже сегодня в помощь коммунальщикам ярославцы вышли убирать город.