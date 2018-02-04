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Завтра ярославским водителям выдадут «снежный билет»
4 февраля 2018
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5 февраля в Ярославле снова устроят акцию «Снежный билет» для всех водителей. Городские власти на один день сделают для автомобилистов бесплатным проезд в общественном транспорте для того, чтобы разгрузить город от машин.
— Для этого необходимо предъявить кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства. Коммерческий транспорт в виде маршрутных такси бесплатного проезда не предоставляет, — уточняют в мэрии Ярославля. — Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Это поможет городским властям организовать качественную уборку города и вывоз снега.
Чиновники настоятельно просят автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться акцией.
Уже сегодня в помощь коммунальщикам ярославцы вышли убирать город.
Фото: Лев Белков
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