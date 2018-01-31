Много денег не бывает. Рассказываем, как получить новые ежемесячные выплаты на детей

Ребенок должен родиться не раньше 1 января 2018 года

В 2018 году семьи, в которых после 1 января родился или родится ребенок, могут оформить дополнительные денежные выплаты на своих детей: на первенца — из бюджета, и на второго ребенка — из материнского капитала. Как их получить — рассказываем в нашем материале.

Новогоднюю ночь 2018 семья Халовых из Челябинска запомнит на всю жизнь. Спустя 25 минут после боя курантов у них родилась дочь Машенька — главный подарок наступившего года. В роддом мама Анастасия приехала еще в ночь на 31 декабря, но малышка не торопилась появится на свет, возможно, она намеренно дожидалась наступления 1 января. И теперь семья Халовых может претендовать на получение выплаты на первенца, если докажет, что нуждается в ней.

Кто может претендовать на получение выплат?

Постоянно проживающие в России семьи, в которых с 1 января 2018 года родился (или был усыновлен) ребенок, могут рассчитывать на получение ежемесячной выплаты, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов по региону. Для расчета общую сумму доходов (до вычета налогов) семьи за последний год нужно разделить на 12, а потом разделить на количество всех членов семьи (родителей и детей). Если итоговая сумма меньше 1,5 прожиточных минимумов, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первенца или второго ребенка. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей во II квартале 2017 года и зависит от региона проживания (в среднем по России в 2018 году около 10 500 руб.).

Какие документы нужны для получения этих выплат?

Набор необходимых документов может отличаться в зависимости от семейной ситуации. Базовый пакет включает паспорта родителей (заявителей); свидетельство о рождении ребенка (о рождении детей — если это второй ребенок); свидетельство о браке; документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 месяцев. Список расширяется, если у вас есть дополнительные льготы, пособия, выплаты и так далее. Заявление рассматривается в течение месяца, еще десять рабочих дней уйдет на перевод средств.

Куда обратиться за получением выплат?

Выплатами на первенца занимаются районные управления социальной защиты, на второго ребенка — территориальные отделения ПФР. Заявления также можно подать через МФЦ.

Заявление примут в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Но важно не затягивать с его оформлением. Если родители подают документы до того, как ребенку исполнится шесть месяцев, пособие выплачивают за все время, прошедшее с рождения малыша. Если позже — тогда только с момента обращения.

Еще один важный момент: пособие выплачивается в течение полутора лет со дня рождения ребенка, но сначала оно назначается только на один год. После окончания этого периода необходимо подать новое заявление. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет регион проживания (в этом случае следует написать заявление по новому месту жительства) или ребенку исполнилось полтора года.

А если родились двойняшки или тройняшки?

Такое законом тоже предусмотрено. В случае рождения (усыновления) одновременно двух и более детей семья подает заявление о назначении ежемесячной выплаты: в отношении одного ребенка — в районные управления социальной защиты; в отношении второго ребенка — в территориальное отделение ПФР.

Какие еще выплаты полагаются при рождении ребенка?

В России в 2018 году при рождении ребенка также выплачиваются:

единовременное пособие по случаю рождения ребенка — 16 759 руб. (плюс районный коэффициент);

единовременная выплата женщинам, которые встали на учет до 12 недели беременности, — 628 руб. (плюс районный коэффициент);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 40% среднего заработка для работающих женщин и 3142 руб. (плюс районный коэффициент) — для неработающих (на второго и последующего новорожденного сумма составит 6284 руб. (плюс районный коэффициент).

Официально трудоустроенные женщины за оформлением выплат обращаются к своим работодателям, нетрудоустроенные — в районные управления социальной защиты.

Регионы также вправе самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты, льготы и другую помощь родителям. Подробнее об этом вы можете узнать в районных управлениях социальной защиты.