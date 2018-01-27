Ярославский путешественник добрался до Диксона и установил мировой рекорд

Участники экспедиции доехали до арктического порта Диксон

Участники экспедиции «Диксон», которую организовал ярославский путешественник Богдан Булычев, доехали до арктического порта Диксон и установили мировой рекорд «Первое достижение самого северного континентального населённого пункта в мире на машинах в стоковой комплектации».

— Мы поехали на внедорожниках, — рассказал Богдан. — Для установления рекорда основным критерием было наличие штатной размерной резины, прописанной в заводской комплектации автомобиля.

Экспедиция стартовала 13 января из Норильска. За десять дней участники проехали больше тысячи километров по снегу, льду и бездорожью. Теперь они отправились в обратный путь по льдам Карского моря и Енисея в Дудинку, а дальше через Ванкорский зимник — в Москву.

— Переночевав и набравшись сил на полярной станции Диксон, выехали обратно, — рассказал Богдан Булычев. — Поднялся очень сильный ветер, который будет дуть ближайшие десять дней, что очень затруднит наше движение. Сегодня приехали на гидрометеостанцию Сопкарга, будем здесь пережидать пургу и набираться сил для следующего броска!