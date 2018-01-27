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Больше половины водителей ярославских маршруток нарушают правила дорожного движения
27 января 2018
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Сотрудники ГИБДД, мэрии и представители народной дружины провели в Ярославле масштабный рейд «Автобус», он прошел сразу во всех районах города.
За день проверили 113 маршруток, больше половины водителей транспорта нарушали правила.
— К административной ответственности привлечены 64 водителя автобуса и 2 должностных лица, ответственных за выпуск транспорта на маршрут движения, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Сотрудниками управления государственного автодорожного надзора по Ярославской области выявлено 5 нарушений лицензионной деятельности при перевозках.
Самыми распространенными нарушениями стали непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону во время движения транспорта, остановка и стоянка в неположенном месте, а также технические неисправности, с которыми маршрутным автобусам запрещено возить пассажиров.
Накануне Владимир Слепцов озвучил схему, по которой будут выгонять с городских маршрутов частников. Теперь от предупреждений власти перешли к действиям: за нарушениями перевозчиков будут следить.
Фото: УМВД
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