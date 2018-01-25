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17-летняя мама из Ростова, заморившая голодом ребёнка, отправится в колонию
25 января 2018
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17-летней маме из Ростова, которая заморила голодом своего 9-месячного сына, получила шесть лет и шесть месяцев лишения свободы. Только что завершилось последнее заседание суда, на котором вынесли приговор.
— Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии, поскольку девушка несовершеннолетняя, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.
Трагедия произошла в Ростове в сентябре прошлого года. 17-летняя мама оставила малыша дома одного и ушла на несколько дней. Ребёнка нашли мёртвым сотрудники правоохранительных органов. Он умер от истощения. Мать девушки рассказала, что ей было тяжело справляться с малышом. Кроме того, он мешал ей спать. Несмотря на это, женщина говорила, что хочет для дочери справедливого наказания.
Фото: Лев Белков
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