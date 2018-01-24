В Ярославле хозяева бросили пса умирать на морозе

Пёс в надежде ждал своих хозяев

Собака стала не нужна, и от неё решили избавиться. Хозяева привязали несчастного пса на морозе возле гипермаркета «Глобус» в Заволжском районе и ушли. Животное весь вечер и всю ночь просидело на улице в надежде, что за ним придут. С утра его увидели работники гипермаркета. Они пустили собаку погреться и накормили. К сожалению, после нескольких часов на морозе, пёс отморозил лапу и теперь не может сидеть.

Работники гипермаркета бросились смотреть камеры наблюдения: кто мог так жестоко поступить с собакой? Ведь по ней видно, что она ухоженная и явно домашняя.

— Была информация от участников группы помощи животным в «ВКонтакте» , что камеры возле «Глобуса» удалось посмотреть и по ним видно, что привязали пара — мужчина и женщина. Потом они ушли. Хозяева или нет — неизвестно, — рассказала волонтёр Любовь Леонова.

Сейчас пса забрали на передержку.

— Собаку пока не пристраиваем, пусть сначала выйдет из стресса, сегодня он на нас всех рычал. И, если честно, я пока не поняла его характер, то даёт погладиться, то чуть ли не готов съесть. Пёс возрастной, — рассказала куратор группы помощи животным Вита Барутакис.

Ярославцы, не заводите животных, если они вам не нужны. Ведь это далеко не первый случай жестокости по отношению к собакам. Недавно мы рассказывали о том, как в Ярославле 17-летнего пса выбросили в реку.