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Развернуло поперёк дороги: Брагино встало в пробку из-за ДТП на Ленинградском проспекте
22 января 2018
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В Ярославле к обеду заторов на дорогах стало значительно меньше. Самые большие пробки есть только в центре, но на совсем коротких отрезках дорог. Все они связаны с ДТП. К площади Волкова затруднено движение по улице Свободы от ТЮЗа и по улице Ушинского от улицы Свердлова; медленно едет поток по Первомайской от площади Волкова до Первомайского переулка, по Депутатскому переулку, а также по улицам Советская и Республиканская по направлению к Октябрьской площади и обратно, и улица Победы от Некрасова до Пушкина.
С каждой минутой также падает скорость потока по Ленинградскому проспекту по направлению из центра. Здесь, на перекрёстке с улицей Урицкого, тоже авария.
— «Ладу» развернуло поперёк дороги, зацепило иномарку, — рассказывают очевидцы аварии. — Похоже, что отечественная легковушка ехала на летней резине.
Напомним, сегодня из-за снега и метели в Ярославле снова ухудшилась дорожная обстановка. Наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию с улиц города.
Фото: Людмила Ломтева/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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