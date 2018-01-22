Развернуло поперёк дороги: Брагино встало в пробку из-за ДТП на Ленинградском проспекте

Из-за аварии на Ленинградском проспекте образовывается пробка по направлению в район из центра

В Ярославле к обеду заторов на дорогах стало значительно меньше. Самые большие пробки есть только в центре, но на совсем коротких отрезках дорог. Все они связаны с ДТП. К площади Волкова затруднено движение по улице Свободы от ТЮЗа и по улице Ушинского от улицы Свердлова; медленно едет поток по Первомайской от площади Волкова до Первомайского переулка, по Депутатскому переулку, а также по улицам Советская и Республиканская по направлению к Октябрьской площади и обратно, и улица Победы от Некрасова до Пушкина.

С каждой минутой также падает скорость потока по Ленинградскому проспекту по направлению из центра. Здесь, на перекрёстке с улицей Урицкого, тоже авария.

— «Ладу» развернуло поперёк дороги, зацепило иномарку, — рассказывают очевидцы аварии. — Похоже, что отечественная легковушка ехала на летней резине.

Напомним, сегодня из-за снега и метели в Ярославле снова ухудшилась дорожная обстановка. Наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию с улиц города.