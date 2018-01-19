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На остановках Ярославля могут появиться кофейни
19 января 2018
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Краснодарские бизнесмены заинтересовались идеей обустроить экспресс-кофейни на остановках в Ярославле, как это сделано в их городе.
— В Ярославль приезжали мои товарищи по «Опоре России» из Краснодара, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Я показал им город и рассказал про работу по замене остановок и нестационарных торговых точек. Гости отметили, что в Краснодаре широко развита сеть экспресс-кафе на остановках, чего нет в Ярославле.
Бизнесмены Краснодара заинтересовались тем, чтобы дать возможность и ярославцам выпить горячий кофе в ожидании транспорта, и обещали показать власти города макеты. Если предпринимателей и власть города всё устроит, то маленькие кафе появятся и на паре десятков ярославских остановок.
Читайте также: когда в Ярославле поставят все новые остановки.
Фото: мэрия Ярославля
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