Обратная связь

Город

Потепление с осадками: синоптики дали прогноз погоды на Крещение

17 января 2018
8 098 5
погода, Крещение, Ярославль

Сегодня в Ярославле стало заметно холоднее, чем в предыдущие дни. Сейчас в городе —9°C, но из-за ветра и высокой влажности по ощущениям на улице все —15°C. Многие ярославцы тут же подметили — морозит к Крещению. Но у синоптиков другие данные.

— Завтра в Ярославле станет чуть теплее, — сообщили специалисты центра «Фобос». — Предстоящей ночью температура воздуха всё еще будет —9°C, а вот днём уже потеплеет до -5°C. В крещенскую ночь будет ещё теплее — всего —4°C. А ещё пойдёт снег.

Кстати, днём 19 января будет чуть холоднее, чем ночью. Синоптики ожидают около —7°C. При этом на Крещение метеорологи прогнозируют снег, влажность будет оставаться высокой — на уровне 89-91%, поэтому на улице будет по-прежнему казаться, что температура ниже, чем показывает термометр.

Крещение Господне — это событие евангельской истории, крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем; также христианский праздник, установленный в честь этого события.

Напомним, в Ярославле на Крещение будут открыты пять официальных купелей. Их можно посмотреть на интерактивной карте.

А ещё накануне праздника мэр Ярославля попросил своих заместителей и глав администраций не отлынивать на Крещение от русских православных традиций и окунуться в прорубь. Те сказали, что обязательно сделают это, но добавили, что решение приняли сами. А тем временем видео, где Владимир Слепцов готовит своих подчинённых к Крещению, разлетелось по интернету. Градоначальника знатно затроллили за его высказывания в интернете, зато поддержал давний друг поп-певец Стас Костюшкин. Он, кстати, в этом году планирует окунуться в проруби впервые, и сделать это он хочет в Ярославле. Высказался по поводу подталкивания чиновников к православным крещенским обрядам и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он посчитал, что так делать не стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Алексей Копков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: 18.01.2018 Специальные предложения для клиентов ŠKODA в январе

Новостройки 4 493 Вторичное жилье 5 410 Сдам в аренду 672 Коммерческая 154
Добавить объявление о продаже недвижимости
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,70 57,14
EUR 69,15 69,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 18.01
USD 56,59 0,20
EUR 69,17 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.