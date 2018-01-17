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Потепление с осадками: синоптики дали прогноз погоды на Крещение
17 января 2018
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Сегодня в Ярославле стало заметно холоднее, чем в предыдущие дни. Сейчас в городе —9°C, но из-за ветра и высокой влажности по ощущениям на улице все —15°C. Многие ярославцы тут же подметили — морозит к Крещению. Но у синоптиков другие данные.
— Завтра в Ярославле станет чуть теплее, — сообщили специалисты центра «Фобос». — Предстоящей ночью температура воздуха всё еще будет —9°C, а вот днём уже потеплеет до -5°C. В крещенскую ночь будет ещё теплее — всего —4°C. А ещё пойдёт снег.
Кстати, днём 19 января будет чуть холоднее, чем ночью. Синоптики ожидают около —7°C. При этом на Крещение метеорологи прогнозируют снег, влажность будет оставаться высокой — на уровне 89-91%, поэтому на улице будет по-прежнему казаться, что температура ниже, чем показывает термометр.
Крещение Господне — это событие евангельской истории, крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем; также христианский праздник, установленный в честь этого события.
Напомним, в Ярославле на Крещение будут открыты пять официальных купелей. Их можно посмотреть на интерактивной карте.
А ещё накануне праздника мэр Ярославля попросил своих заместителей и глав администраций не отлынивать на Крещение от русских православных традиций и окунуться в прорубь. Те сказали, что обязательно сделают это, но добавили, что решение приняли сами. А тем временем видео, где Владимир Слепцов готовит своих подчинённых к Крещению, разлетелось по интернету. Градоначальника знатно затроллили за его высказывания в интернете, зато поддержал давний друг поп-певец Стас Костюшкин. Он, кстати, в этом году планирует окунуться в проруби впервые, и сделать это он хочет в Ярославле. Высказался по поводу подталкивания чиновников к православным крещенским обрядам и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он посчитал, что так делать не стоит.
Фото: Алексей Копков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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