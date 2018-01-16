Ярославским медикам раздали тревожные кнопки

Ярославских врачей защитили от нападений

Ярославским врачам скорой помощи раздали тревожные кнопки. Так врачей защитили от частых нападений как со стороны пациентов, так и от других непредвиденных случаев.

Всего 37 бригад скорой помощи Ярославля подключили к сервису «Галилео Скай», и всем раздали мобильные телефоны с одной кнопкой. По вызову на неё не позднее чем через 7 минут должна приехать группа быстрого реагирования Росгвардии.

— Практически каждая наша бригада теперь на выездах оснащена кнопкой тревожного реагирования, — рассказал главный врач станции скорой помощи Ярославля Андрей Живой. — Кнопка работает как передатчик GPS, прибор определяет координаты бригады.

Систему будут тестировать в течение трёх месяцев и, если понадобится, увеличат количество машин с тревожной кнопкой.

— Сейчас мы единственные в стране, кто запустил подобную систему в таком объеме, — рассказал Сергей Карпычев, начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ярославской области.

На ярославских врачей скорой помощи часто нападают: одну бригаду избили костылём, других колотили по голове.