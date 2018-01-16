Следователи поставили точку в деле, по которому проходит Юрий Итин

Директор театра имени Волкова Юрий Итин сейчас содержится под домашним арестом

Следственный комитет России закончил расследование по делу «Седьмой студии». Бывший гендиректор организации Юрий Итин сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Сегодня будет решаться вопрос о продлении или изменении меры пресечения.

— Юрий Итин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, — уточнили следователи.

Напомним, директор театра имени Волкова в Ярославле Юрий Итин проходит одним из фигурантов по уголовному дело. Он подозревается в хищении денег из бюджета. Мужчина, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги. Сейчас у него арестовали более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также золотые изделия. Режиссёр Кирилл Серебренников также проходит по этому уголовному делу фигурантом. Ему предъявлено окончательное обвинение по статье «Мошенничество».