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Следователи поставили точку в деле, по которому проходит Юрий Итин
16 января 2018
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Следственный комитет России закончил расследование по делу «Седьмой студии». Бывший гендиректор организации Юрий Итин сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Сегодня будет решаться вопрос о продлении или изменении меры пресечения.
— Юрий Итин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, — уточнили следователи.
Напомним, директор театра имени Волкова в Ярославле Юрий Итин проходит одним из фигурантов по уголовному дело. Он подозревается в хищении денег из бюджета. Мужчина, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги. Сейчас у него арестовали более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также золотые изделия. Режиссёр Кирилл Серебренников также проходит по этому уголовному делу фигурантом. Ему предъявлено окончательное обвинение по статье «Мошенничество».
Фото: Лев Белков
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