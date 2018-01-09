За долг в 11 миллионов у мужчины отобрали 49 земельных участков

Приставы наложили арест на 49 земельных участков

Судебные приставы арестовали у мужчины 49 земельных участков в Некрасовском районе. Житель Ярославской области области отказывался добровольно выплачивать налоги и накопил долг 11 миллионов рублей.

Арестованные участки земли достаточно большие: площадь самого большого участка составляет 23507 квадратных метров, а наименьшего — 791 квадратный метр. Несмотря на это, как сообщили судебные приставы, денег от продажи земли не хватит, чтобы покрыть всю сумму долга, так как сама земля в этом месте недорогая.

— Все участки расположены в Некрасовском районе и предназначены для ведения дачного строительства. В настоящее время уже осуществляется процедура оценки и передачи на реализацию арестованного участка, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Читайте также: у ярославны перед праздниками за долги отобрали красный внедорожник.