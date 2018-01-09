Горело с двух сторон: в Рыбинске полыхал жилой дом

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В Рыбинске полыхал жилой дом на улице Костычева в доме №4. Пожар разгорелся в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома, дым валил из окон с обеих сторон здания.
— Мимо проходила, с двух сторон горело — во дворе и со стороны парка, пламя огромное было, — рассказывает очевидец события Ольга Аляпушева.
В пожаре пострадали двое — хозяин вспыхнувшей квартиры и житель пятого этажа — надышался дымом. Пожарные около часа тушили огонь, из-за чего залитыми оказались квартиры вплоть до первого этажа здания.
— Ситуация произошла следующая: женщина с ребёнком из этой квартиры вышли в подъезд и спустились к соседям на этаж ниже. В это время в квартире произошёл взрыв. Говорят, что ребёнок нашёл зажигалку и поджёг телевизор, вследствие чего он взорвался, — рассказывает соседка Виктория Кузнецова.
Напомним, в выходные из района Брагино в Ярославле валил чёрный дым.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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