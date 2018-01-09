Горело с двух сторон: в Рыбинске полыхал жилой дом

Пожар оказался сильным

В Рыбинске полыхал жилой дом на улице Костычева в доме №4. Пожар разгорелся в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома, дым валил из окон с обеих сторон здания.

— Мимо проходила, с двух сторон горело — во дворе и со стороны парка, пламя огромное было, — рассказывает очевидец события Ольга Аляпушева.

В пожаре пострадали двое — хозяин вспыхнувшей квартиры и житель пятого этажа — надышался дымом. Пожарные около часа тушили огонь, из-за чего залитыми оказались квартиры вплоть до первого этажа здания.

— Ситуация произошла следующая: женщина с ребёнком из этой квартиры вышли в подъезд и спустились к соседям на этаж ниже. В это время в квартире произошёл взрыв. Говорят, что ребёнок нашёл зажигалку и поджёг телевизор, вследствие чего он взорвался, — рассказывает соседка Виктория Кузнецова.

Напомним, в выходные из района Брагино в Ярославле валил чёрный дым.