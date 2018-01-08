Пропавший неделю назад 14-летний подросток вышел на связь с родителями

Подростка искали неделю, наконец он вышел на связь

14-летний школьник из Рыбинска, которого искали неделю по всей Ярославской области, вышел на связь с родителями.

— Он позвонил родителям и сказал, что у него всё хорошо, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Обещал, что скоро придёт домой.

Выяснилось, что он просто не захотел идти домой. Ребята из школы, где он учится, говорят, что у него были какие-то разногласия с родителями.

Кроме того, несколько учеников школы писали в социальных сетях, что видели парня в те дни, когда его искали полицейские, около школы и в местном торговом центре. Они уверяют, что со здоровьем у мальчика всё хорошо.

Напомним, родители, полицейские и волонтёры спасательного отряда «ЯрСпас» искали подростка в Рыбинске и в Ярославле со 2 января.