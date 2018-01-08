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Пропавший неделю назад 14-летний подросток вышел на связь с родителями
8 января 2018
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14-летний школьник из Рыбинска, которого искали неделю по всей Ярославской области, вышел на связь с родителями.
— Он позвонил родителям и сказал, что у него всё хорошо, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Обещал, что скоро придёт домой.
Выяснилось, что он просто не захотел идти домой. Ребята из школы, где он учится, говорят, что у него были какие-то разногласия с родителями.
Кроме того, несколько учеников школы писали в социальных сетях, что видели парня в те дни, когда его искали полицейские, около школы и в местном торговом центре. Они уверяют, что со здоровьем у мальчика всё хорошо.
Напомним, родители, полицейские и волонтёры спасательного отряда «ЯрСпас» искали подростка в Рыбинске и в Ярославле со 2 января.
Фото: МВД
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