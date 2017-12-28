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В Ярославле закроют самое нужное отделение онкобольницы
28 декабря 2017
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В Ярославле закроют отделение химиотерапевтической помощи в областной онкологической больнице на проспекте Октября, 67. Первыми тревогу забили пациенты, которым сказали, что ближайшего курса химиотерапии не будет. Какие изменения происходят в больнице, с чем это связано, и что будет теперь, узнавал 76.ru у руководства онкобольницы и в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Потому что лечат уже по-другому
В больнице подтвердили — отделение химиотерапии в больнице не будет существовать в текущем виде. Его реорганизуют.
— Пациентам, которые проходят химиотерапию, в связи с более современным схемами лечения не требуется длительное нахождение в стационаре на круглосуточных койках. Мы закрываем круглосуточное отделение химиотерапии на 50 коек, — пояснил главный внештатный онколог департамента здравоохранения Ярославской области, и. о. главврача онкологической больницы Николай Кислов. — В больнице происходит ряд структурных преобразований, предпосылками к которым сложились медицинская эффективность и предписание Росздравнадзора.
Как теперь будут лечить рак?
Обещают, что ещё лучше. Вместо закрывающегося отделения откроют онкологическое отделение паллиативной химиотерапии на 30 коек.
Паллиативная терапия — лечение, с помощью которого облегчают симптомы болезни у больных в случаях, когда нет надежды на излечение.
— В этом отделении будут лечиться пациенты с распространённым опухолевым процессом и те, кому нужна круглосуточная помощь в онкологии, — продолжил и. о. главврача областной онкологической больницы Николай Кислов. — Мы увеличим количество сеансов для химиотерапии на 400 в год за счёт увеличения дневного стационара.
Сейчас в больнице действуют 50 круглосуточных коек и 30 — для дневного стационара. Будет — 30 круглосуточных для самых тяжёлых больных и 45 для дневного стационара, работающего в две смены. В период новогодних праздников курс химиотерапии смогут получить пациенты, кому это необходимо по медицинским показаниям и нельзя делать большие перерывы. Для этого доктора выйдут на работу 4 января.
Мнение пациентов
— Сначала нам сказали, приходите после 9 января. Только после обращений к руководству больницы нам позвонили и пригласили прийти 4 января, — делится пациентка онкобольницы. — Было страшно остаться без лечения так долго.
В Ярославском областном отделении общероссийского движения «Лиги защитников пациентов» оценили идею изменений:
— Я впервые слышу об этом, но на практике, действительно, тем, кто получают химиотерапию, не требуется постоянно находиться в больнице, — говорит председатель движения Валерий Шустов. — Пока я не вижу тут минусов и неудобств для пациентов, чтобы кричать караул. Посмотрим, как будет реализовано на деле.
По данным Ярославльстата, с января по октябрь 2017 в Ярославской области от новообразований умерли 2361 человек. В 2016 за тот же период ушли из жизни 2346 человек. Рак, по данным органа статистики, стоит на третьем месте среди болезней, от которых умирают жители области.
Фото: Анна Елкина
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