«Когда бомжи кошку жарили»: топ-5 цитат мэра Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Слепцов умеет удивить словом

Мэр Владимир Слепцов в прошлом году поразил ярославцев своим красноречием. Местные журналисты даже стали подшучивать, что он скоро переплюнет бывшего градоначальника Виктора Волончунаса. Уж тот-то, бывало, как скажет, так цитата на несколько лет становится популярным афоризмом. А это ли не праздник для работников СМИ?

Сегодня мы вспоминаем самые яркие высказывания мэра Ярославля Владимира Слепцова за 2017 год.

Цитата №1: о поджогах

В ноябре мэр Ярославля доказал, что может выявить причины пожара не хуже, чем инспектор госпожнадзора.

О поджогах

Цитата №2: о демократии

А так Владимир Слепцов описал в октябре новый состав муниципалитета Ярославля.

О демократии

Цитата №3: о хот-догах

В июле на общегородском совещании градоначальник рассекретил свои гастрономические пристрастия и изменил рецепт хот-дога:

О хот-догах

Цитаты №4 и №5: о транспорте

Ну и в феврале Владимир Витальевич поделился своими наблюдениями об общественном транспорте.

О маршрутках

О транспорте



Кстати, в былые времена, когда цитаты записывали за Виктором Волончунасом, имя Владимира Слепцова уже было на слуху. Владимир Витальевич ещё работал директором департамента городского хозяйства, когда стал героем афоризма:

«Вы уже сами-то видите, что вы же вот из него (Владимира Слепцова. — прим. авт.) сделали Чебурашку. Коммунальную. Когда показали, что Слепцов стоит в красном фартуке вот таким Чебурашкой с вот такой головой, и с лопатой — ну извините...».