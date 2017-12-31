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Хроника
«Когда бомжи кошку жарили»: топ-5 цитат мэра Ярославля
31 декабря 2017
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Мэр Владимир Слепцов в прошлом году поразил ярославцев своим красноречием. Местные журналисты даже стали подшучивать, что он скоро переплюнет бывшего градоначальника Виктора Волончунаса. Уж тот-то, бывало, как скажет, так цитата на несколько лет становится популярным афоризмом. А это ли не праздник для работников СМИ?
Сегодня мы вспоминаем самые яркие высказывания мэра Ярославля Владимира Слепцова за 2017 год.
Цитата №1: о поджогах
В ноябре мэр Ярославля доказал, что может выявить причины пожара не хуже, чем инспектор госпожнадзора.
Цитата №2: о демократии
А так Владимир Слепцов описал в октябре новый состав муниципалитета Ярославля.
Цитата №3: о хот-догах
В июле на общегородском совещании градоначальник рассекретил свои гастрономические пристрастия и изменил рецепт хот-дога:
Цитаты №4 и №5: о транспорте
Ну и в феврале Владимир Витальевич поделился своими наблюдениями об общественном транспорте.
Кстати, в былые времена, когда цитаты записывали за Виктором Волончунасом, имя Владимира Слепцова уже было на слуху. Владимир Витальевич ещё работал директором департамента городского хозяйства, когда стал героем афоризма:
«Вы уже сами-то видите, что вы же вот из него (Владимира Слепцова. — прим. авт.) сделали Чебурашку. Коммунальную. Когда показали, что Слепцов стоит в красном фартуке вот таким Чебурашкой с вот такой головой, и с лопатой — ну извините...».
Фото: Александра Савельева, Павел Скоринов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 28.12.2017 В каникулы транспорт в Ярославле будет ходить по-другому: где следить за изменениями
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