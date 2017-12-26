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Главное — вовремя: на улице Чехова заасфальтировали снег
26 декабря 2017
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Сегодня около полудня на улице Чехова в районе дома 43Б прохожие стали свидетелями того, как рабочие прямо в снег, лежащий на дороге, закидывали асфальт.
Свежеуложенная заплата простирается на несколько метров в длину, а в ширину занимает практически целую полосу.
Ярославцы сняли всё это дело на видео и выложили в соцсети.
— Не кладут асфальт — не нравится, кладут — опять не нравится, — с сарказмом пишут ярославцы в комментариях. — Учитесь летать.
В мэрии Ярославля рассказали, что эти работы делали не по контракту с городом.
— Сейчас департамент городского хозяйства выясняет, какая сетевая организация работала на Чехова, — рассказали в мэрии города.
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Фото: Владимир Середняков/Vk.com
Видео: Владимир Середняков
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