Главное — вовремя: на улице Чехова заасфальтировали снег

Асфальт размазали аккурат по заснеженной проезжей части

Сегодня около полудня на улице Чехова в районе дома 43Б прохожие стали свидетелями того, как рабочие прямо в снег, лежащий на дороге, закидывали асфальт.

Свежеуложенная заплата простирается на несколько метров в длину, а в ширину занимает практически целую полосу.

Ярославцы сняли всё это дело на видео и выложили в соцсети.

— Не кладут асфальт — не нравится, кладут — опять не нравится, — с сарказмом пишут ярославцы в комментариях. — Учитесь летать.

В мэрии Ярославля рассказали, что эти работы делали не по контракту с городом.

— Сейчас департамент городского хозяйства выясняет, какая сетевая организация работала на Чехова, — рассказали в мэрии города.