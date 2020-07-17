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ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Хабаровске

Говорят, задержанный действовал по указанию главарей международных террористов

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У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие

У мужчины изъяли бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Силовики задержали 32-летнего мужчину и изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, — говорится в сообщении.

В телефоне задержанного нашли видеозапись его присяги главарям террористов и переписку с обсуждением планируемого преступления.

Видео: ЦОС ФСБ России

По данным ФСБ, после теракта мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы участвовать в деятельности террористических группировок.

Мужчина арестован. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

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ФСБХабаровсктеракт
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