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Тема дняВодители маршруток подрались на дороге. Видео

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Страна и мирМаленький, но гордый бизнесОбзор

Безумные тачки, безумные доски, безумные соусы: 3 необычные истории бизнеса из регионов России

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Эти девушки знают, как превратить картон в миллионы

Эти девушки знают, как превратить картон в миллионы

Два месяца редакции Сети городских порталов искали героев для проекта «Маленький, но гордый бизнес» и за это время собрали по всей стране десятки историй о том, как люди решаются запустить свое дело и преодолевают все трудности, встающие у них на пути.

Некоторые из героев проекта особенно поразили нас необычностью подхода к бизнесу. Они тюнингуют автомобили так, как будто их только что нашли в дедушкином гараже, делают соусы из перца в 300 раз острее табаско и строгают доски для сапбординга стоимостью в несколько тысяч долларов. Вот их истории.

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