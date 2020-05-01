Пандемия пандемией, а законодательная машина страны работает, несмотря на нерабочие дни и майские праздники. Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу. С этого месяца исчезают «наливайки» у дома, штрафуют за переделку квартиры в магазин, а школьникам дают горячее питание бесплатно (но не всем). Подробности — в нашем традиционном обзоре.



Учеников начальных классов накормят обедами бесплатно



Ну и что, что конец учебного года и второй месяц дистанта! Это не останавливает власти в решении бесплатно кормить учеников младших классов горячим. Новый закон вводит понятие «здоровое питание», запрещает использование опасных, некачественных и фальсифицированных продуктов и постановляет хотя бы раз в день класть в тарелку школьника горячую еду.

