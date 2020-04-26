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Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии

Военкоматы уточняют необходимые данные онлайн, а перед отправкой в армию всех проверят на коронавирус

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Отправлять призывников в армию начнут 20 мая

Отправлять призывников в армию начнут 20 мая

В воскресенье Минобороны опубликовало бюллетень, в котором названа дата начала работы призывной комиссии. Это 6 мая. А отправлять россиян в армию начнут с 20 мая.

— По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.

Комиссариаты сейчас работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Военкоматы уточняют необходимые о призывниках данные онлайн.


Всех призывников перед отправлением в войска со сборного пункта протестируют на коронавирус.


Также сегодня в Минобороны рассказали, что 874 военнослужащих заразились коронавирусом. А всего COVID-19 диагностировали больше, чем у 2 тысяч военнослужащих, курсантов и воспитанников военных учебных заведений.

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Минобороныкоронавирусармиявесенний призыв
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