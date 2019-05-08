«Передай дочери, что папка скоро будет летать на аэроплане». Фронтовые письма ярославцев

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Публикуем строки, которые трогают до слёз
Строки, которые порой были последними...
В преддверии Дня Победы мы публикуем письма с фронта, которые прислали нам наши читатели. Этих слова до сих пор хранят в себе воспоминания, тепло и любовь... Не всё можно прочесть: где-то непонятен почерк, где-то смазались чернила. Но потемневшие края бумаги иногда говорят больше слов...
Читайте трогательные письма ярославских молодых фронтовиков, которые они писали своим родителям, жёнам и детям.
Прислала Екатерина Смирницких
Эти письма писали, сидя в окопах, двое рядовых, родные братья Кирилл и Павел Смирновы. К сожалению, оба не вернулись с войны. Старший брат Кирилл пропал без вести в декабре 1941 года, а младший Павел — в августе 1943 года.
Из письма 19-летнего Павла Смирнова:
«В настоящее время я жив и здоров. Папка, я сейчас нахожусь на Харьковском фронте. Были в бою. Мама, товарищей моих осталось не очень много, но есть ещё... Письма я вам пишу вечером в 5 часов у своего окопа».
«В колхозе здесь погода хорошая, солнце греет, но только птички не поют. Вам отсюда шлю второе письмо. Папка, у вас, наверно, был Петров день 12-го июня, но, наверно, ничего не было в этот праздник».
Письмо 22-летнего Кирилла Смирнова от 11 июля 1941 года:
Написала читатель 76.RU Гаяне Авакян
— Мой дед был молодым офицером, ему в живот попал осколок от снаряда. Он написал письмо жене вот такое: «Лежу на поле боя, наверно, умру». Слово «умру» было зачёркнуто. Потом деда отвезли в больницу, там он встретил своего родного брата. В последний раз. Судьба дала ему попрощаться с братом. Брат и передал это письмо.
Письмо дедушки Ирины Самсоновой. Он написал его жене
Небольшое письмо от младшего сержанта Владимира Елисеева
— Он в госпитале в Ленинграде лежал. Мой отец говорил, только точно не помнит, в 1940 или 1941 году дед пропал. Думаем, что госпиталь разбомбили, — пишет его внучка Тамара Пушкина.
Прислала Татьяна Волнистова
— Это письмо написал мой прадед Комяков Александр Иванович, — пишет Татьяна.
«Пока я жив и здоров, всё без перемен, дело осенью. Живём на холоду днём и ночью. Что дальше будет — неизвестно.
Передай дочери, что папка скоро будет летать на аэроплане и скакать с него на парашюте. Письмо писать некогда».
Прислала Екатерина Хрусталёва
— Алексеев Иван Максимович 1900 года рождения. Пропал без вести в мае 1942 года. Это было от него последнее письмо жене.
Прислал читатель 76.RU
— Посылаю вам письмо моего деда Павла Смирнова, призванного из села Охотино Мышкинского района в июле 1941 и погибшего в ноябре того же года в боях у деревни Белый Бор Ленинградской области, — написал наш читатель.
Прислала Ирина Плишина
Павел Сорокин родился под Рыбинском. Он был рядовым в понтонном батальоне армии Рокоссовского. Отец пяти детей, он ушел на фронт в конце 1941 года и погиб в Белоруссии в январе 1944-го.
Прислал Руслан Маслов
Пётр Петрович Карташов родился в деревне под Угличем, потом переехал в Ленинград, откуда с первых дней войны и ушёл на фронт.
— Вся семья его жила в Ленинграде. Петр ушёл на войну, а его жена Екатерина Михайловна с двумя дочерьми осталась в городе и потом оказалась в блокаде. Младшая дочь погибла от голода, а вот его жена и старшая дочь (моя бабушка Надя) выжили, и их отвезли в Ярославскую область в зиму 1942 года, — рассказал Руслан.
Судя по документам, Пётр Петрович был краснофлотец. Возможно, он утонул во время боя в Латвии 11 января 1945 года.
«Был на рентгене, и обнаружили осколок в лёгких полтора на два сантиметра. Не знаю, что будет дальше, а пока ничего такого страшного нет».
В Интернете есть сервисы, с помощью которых можно узнать, где воевал предок и чем отличился. Если вы до сих пор ничего не знаете про своего деда или прадеда, то этот материал специально для вас. Рассказываем, как в один клик найти участника Великой Отечественной войны.