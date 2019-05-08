«Передай дочери, что папка скоро будет летать на аэроплане». Фронтовые письма ярославцев

В преддверии Дня Победы мы публикуем письма с фронта, которые прислали нам наши читатели. Этих слова до сих пор хранят в себе воспоминания, тепло и любовь... Не всё можно прочесть: где-то непонятен почерк, где-то смазались чернила. Но потемневшие края бумаги иногда говорят больше слов... Читайте трогательные письма ярославских молодых фронтовиков, которые они писали своим родителям, жёнам и детям. Прислала Екатерина Смирницких Эти письма писали, сидя в окопах, двое рядовых, родные братья Кирилл и Павел Смирновы. К сожалению, оба не вернулись с войны. Старший брат Кирилл пропал без вести в декабре 1941 года, а младший Павел — в августе 1943 года.



Из письма 19-летнего Павла Смирнова:



Письмо от 25 июня 1942 года Фото: Екатерина Смирницких

«В настоящее время я жив и здоров. Папка, я сейчас нахожусь на Харьковском фронте. Были в бою. Мама, товарищей моих осталось не очень много, но есть ещё... Письма я вам пишу вечером в 5 часов у своего окопа».

В письме Павел пишет родным, что с ним всё хорошо Фото: Екатерина Смирницких

«В колхозе здесь погода хорошая, солнце греет, но только птички не поют. Вам отсюда шлю второе письмо. Папка, у вас, наверно, был Петров день 12-го июня, но, наверно, ничего не было в этот праздник».

Письмо 22-летнего Кирилла Смирнова от 11 июля 1941 года:

В письме Кирилл шлёт родным красноармейский пламенный привет Фото: Екатерина Смирницких

Написала читатель 76.RU Гаяне Авакян

— Мой дед был молодым офицером, ему в живот попал осколок от снаряда. Он написал письмо жене вот такое: «Лежу на поле боя, наверно, умру». Слово «умру» было зачёркнуто. Потом деда отвезли в больницу, там он встретил своего родного брата. В последний раз. Судьба дала ему попрощаться с братом. Брат и передал это письмо.



Письмо дедушки Ирины Самсоновой. Он написал его жене



Послание от 25 февраля 1945 года Фото: Ирина Самсонова

Небольшое письмо от младшего сержанта Владимира Елисеева

В каком году было написано письмо — неизвестно Фото: Тамара Пушкина

— Он в госпитале в Ленинграде лежал. Мой отец говорил, только точно не помнит, в 1940 или 1941 году дед пропал. Думаем, что госпиталь разбомбили, — пишет его внучка Тамара Пушкина.



Владимир Елисеев так и не вернулся с войны Фото: Тамара Пушкина

Прислала Татьяна Волнистова — Это письмо написал мой прадед Комяков Александр Иванович, — пишет Татьяна.

Письмо от 28 сентября 1941 года Фото: Татьяна Волнистова

«Пока я жив и здоров, всё без перемен, дело осенью. Живём на холоду днём и ночью. Что дальше будет — неизвестно. Передай дочери, что папка скоро будет летать на аэроплане и скакать с него на парашюте. Письмо писать некогда». Прислала Екатерина Хрусталёва

— Алексеев Иван Максимович 1900 года рождения. Пропал без вести в мае 1942 года. Это было от него последнее письмо жене.



«Я вас уведомляю, что жив и здоров» Фото: Екатерина Хрусталёва

«Остаюсь жив, здоров и вам желаю всего хорошего и быть вам всем здоровыми» Фото: Екатерина Хрусталёва

Прислал читатель 76.RU — Посылаю вам письмо моего деда Павла Смирнова, призванного из села Охотино Мышкинского района в июле 1941 и погибшего в ноябре того же года в боях у деревни Белый Бор Ленинградской области, — написал наш читатель.



«Грязный кровавый [неразборчиво] вступил на нашу Родину» Фото: читатель 76.RU

«Получаем северный паек, то есть 100 грамм» Фото: читатель 76.RU

Прислала Ирина Плишина

Фото: Ирина Плишина

Павел Сорокин родился под Рыбинском. Он был рядовым в понтонном батальоне армии Рокоссовского. Отец пяти детей, он ушел на фронт в конце 1941 года и погиб в Белоруссии в январе 1944-го.

Павел Сорокин написал длинное письмо своей дочери Вале Фото: Ирина Плишина

Фото: Ирина Плишина

«Есть надежда, что проклятущий враг будет разбит» Фото: Ирина Плишина

Фото: Ирина Плишина

Прислал Руслан Маслов

Пётр Петрович Карташов родился в деревне под Угличем, потом переехал в Ленинград, откуда с первых дней войны и ушёл на фронт.

Пётр Петрович вместе с женой Екатериной Фото: Руслан Маслов

— Вся семья его жила в Ленинграде. Петр ушёл на войну, а его жена Екатерина Михайловна с двумя дочерьми осталась в городе и потом оказалась в блокаде. Младшая дочь погибла от голода, а вот его жена и старшая дочь (моя бабушка Надя) выжили, и их отвезли в Ярославскую область в зиму 1942 года, — рассказал Руслан. Судя по документам, Пётр Петрович был краснофлотец. Возможно, он утонул во время боя в Латвии 11 января 1945 года.

Пётр Карташов лежал в госпитале Фото: Руслан Маслов

«Был на рентгене, и обнаружили осколок в лёгких полтора на два сантиметра. Не знаю, что будет дальше, а пока ничего такого страшного нет».

Письмо написано в 1944 году Фото: Руслан Маслов