«Вырабатывали эффективные механизмы»: Роскомнадзор объяснил, зачем просил СМИ удалять новости

Пресс-служба Роскомнадзора ответила на запрос журналистов 76.RU про требование удалить новость об оскорбительной надписи на здании управления МВД России по Ярославской области. Представители ведомства объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу, — говорится в официальном ответе Роскомнадзора. — Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства.



Накануне в Ярославле разгорелся скандал после того, как региональное представительство Роскомнадзора потребовало у ряда изданий удалить публикации о дерзкой надписи на фасаде областного управления МВД. Пока неофициально — на словах. Из ведомства главным редакторам изданий, которые опубликовали новость, поступили звонки.

— Вечером в день публикации только мне позвонили пять раз с настойчивой просьбой удалить материал с сайта, — сообщила на своей странице в Facebook главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. — При этом указать какие-то правовые основания для этого не смогли.

Комментарий юриста Тимур Валияров:

— Данный новостной материал не содержит информации, предусмотренной ст. 15.1–1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а именно — информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

