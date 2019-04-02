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Страна и мир
Надпись на полиции: скандал

«Вырабатывали эффективные механизмы»: Роскомнадзор объяснил, зачем просил СМИ удалять новости

Комментарий ведомства для портала 76.RU

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Большинство ярославских СМИ удалило публикацию об оскорбительной надписи

Фото: Елена Вахрушева

Пресс-служба Роскомнадзора ответила на запрос журналистов 76.RU про требование удалить новость об оскорбительной надписи на здании управления МВД России по Ярославской области. Представители ведомства объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

— В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу, — говорится в официальном ответе Роскомнадзора. — Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства.

Накануне в Ярославле разгорелся скандал после того, как региональное представительство Роскомнадзора потребовало у ряда изданий удалить публикации о дерзкой надписи на фасаде областного управления МВД. Пока неофициально — на словах. Из ведомства главным редакторам изданий, которые опубликовали новость, поступили звонки.

— Вечером в день публикации только мне позвонили пять раз с настойчивой просьбой удалить материал с сайта, — сообщила на своей странице в Facebook главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова. — При этом указать какие-то правовые основания для этого не смогли.

Комментарий юриста

Тимур Валияров:
— Данный новостной материал не содержит информации, предусмотренной ст. 15.1–1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а именно — информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Информация, выраженная в неприличной форме — бранное слово либо словосочетание, жест, изображение, например. То есть, в данной новости нет указанной информации.

А сама новость направлена не на распространение сведений о содержании надписи, а на распространение информации о совершении неустановленным лицом правонарушения, выразившегося в создании надписи на здании органа государственной власти

Ряд изданий удалили новость про скандальную надпись на здании полицейского управления. Другие СМИ посчитали это необоснованным давлением и цензурой, потому «убивать» публикации отказались.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Роскомнадзорцензура

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
2 апр 2019 в 18:22

Да возвращается 37-ой год в том или ином виде - а вы что хотели? Вспомните всю историю России - смута -потом реакция(вплоть до абсолютизма) - усиление России - снова смута -реакция - и далее по кругу

гость
2 апр 2019 в 18:18

Видать УВД стыдно что они даже вокруг собственного здания правопорядок поддержать не могут - им в лицо плюнули - а они только стараются чтобы об этом никто не узнал

НеравноДушный
2 апр 2019 в 18:43

Если бы органам было что предъявить, то есть были бы законные основания, они подготовили бы и разослали типовое письмо во все СМИ за 20 минут. Это не большая потеря времени по сравнению с суточным и более ожиданием проявления "доброй воли" сетевых изданий. Значит законных оснований нет, и руководство такое письмо не просто не подпишет, чтобы не подставляться. Ибо Сам далеко, в Москве, а отвечать за незаконный наезд на журналистов придётся, если будет "бумажная" улика с подписью и печатью.

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