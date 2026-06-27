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Страна и мир Лето в самом разгаре: аномальная жара накроет шесть регионов в выходные

Лето в самом разгаре: аномальная жара накроет шесть регионов в выходные

Где-то воздух прогреется до +37 градусов

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Летний зной продлится все выходные | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛетний зной продлится все выходные | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Летний зной продлится все выходные

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Выходные порадуют часть регионов настоящей летней жарой. Сильнее всего воздух прогреется в Калининградской области — до 37 градусов. Где еще наступит летний зной, рассказала сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму 29–34 — это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара — до 37 градусов», — сказала Макарова в разговоре с ТАСС.

В Калининградской области, несмотря на летний зной, не исключены локальные ливни и грозы. Региональное управление МЧС призывает жителей быть внимательными и осторожными, учитывая погодные условия. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

Повезет с погодой ХМАО и ЯНАО, там воздух прогреется до 33 градусов тепла. Синоптик отметила, что такая температура в перечисленных регионах будет актуальна до 29 июня. После этого жара пойдет на спад.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лето Аномальная погода Жара Дождь Гроза МЧС
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