Лето в самом разгаре: аномальная жара накроет шесть регионов в выходные

Летний зной продлится все выходные Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Выходные порадуют часть регионов настоящей летней жарой. Сильнее всего воздух прогреется в Калининградской области — до 37 градусов. Где еще наступит летний зной, рассказала сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму 29–34 — это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара — до 37 градусов», — сказала Макарова в разговоре с ТАСС.

В Калининградской области, несмотря на летний зной, не исключены локальные ливни и грозы. Региональное управление МЧС призывает жителей быть внимательными и осторожными, учитывая погодные условия. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.