Работа с Бибером и трек на 150 млн просмотров: как битмейкер-самоучка покоряет Америку, не выходя из дома

А вы узнали исполнителей на скриншоте? Источник: timurkeys / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Полина Авдошина / Городские порталы

Первый бит этого парня завирусился в TikTok и собрал 150 миллионов просмотров, когда ему было всего 17 лет. Сейчас ему 24 года, и он не просто пишет музыку для соцсетей — ему предложили поработать с командой Джастина Бибера. Имя начинающего саунд-продюсера Тимура Хамадеева из Уфы в России пока не на слуху, а вот за океаном его уже знают. UFA1.RU побеседовал с самородком и узнал, как попасть в мир больших денег, американских рэперов и поп-звезд, имея только старый компьютер.

Саунд-продюсер — это главный специалист по созданию музыкального продукта, который отвечает за художественное и техническое видение трека. Он соединяет творчество музыканта с современными требованиями индустрии, контролируя процесс от первой демозаписи до финального звучания песни.

«Я решил, что могу лучше»

Всё началось, когда Тимуру было лет 14–15: он услышал, как одноклассники повторяли биты из песен группы Twenty One Pilots в приложении, делали инструментал.

«Мне понравилось, как они это сделали. Я решил, что могу сделать лучше. После этого я начал смотреть, разбирать другие проекты треков, прямо перебивать. То есть перебил — это значит, послушал и сделал то же самое или сверху добавил еще что-то свое», — рассказывает битмейкер.

Идея подростка захватила: он начал перебивать чужие биты на своем стареньком компьютере, на нем же учился писать собственные по бесплатным видеоурокам на английском. Заодно прокачал английский и теперь свободно общается с зарубежными заказчиками.

Родители хобби сына не поддержали.

«Все родители вообще осторожно, они прямо осторожно смотрят на эту профессию, потому что в основном музыканты — это кто? Это люди, которые играют на гитаре там в метро», — говорит Тимур.

Впрочем, начинающего битмейкера отношение семьи к его занятию не смутило. Он решил слушать только себя — окончил 11 классов, отслужил в армии и вплотную занялся творчеством. Получать дальнейшее образование он не планировал, несмотря на мечты родителей о «нормальной профессии» для сына.

Тимур свободно общается с зарубежными исполнителями Источник: timurkeys / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первый гонорар в долларах

Гнев на милость семья Тимура сменила, когда он получил свой первый гонорар, — ему тогда было 17. Парень сделал бит и выложил его на YouTube. Особого успеха не было, видео набрало порядка двух тысяч просмотров. Но потом случилось удивительное: в директ Тимуру постучался один американский исполнитель и переслал парню видео с вопросом, не его ли это бит. Оказалось — да, его. И количество просмотров на нем — 400 тысяч.

Оказалось, что бит Тимура использовал рэпер Yung Ro для своего трека Bulletproof. В 2020 году музыкант набирал популярность — у него было уже около 350 тысяч подписчиков. Будущий саунд-продюсер решил не упускать удачу — долго и упорно писал рэперу в личные сообщения, предлагая сотрудничество.

Музыкант ответил далеко не сразу, но всё же заметил парня. Тогда же и выяснилось, что он состоит в лейбле MEEK MILL — это еще один большой артист, у которого есть свои совместные хиты со Снуп Доггом (Snoop Dogg), с Дрейком (Drake) и Эри Кроссом (Eri Cross). Вскоре Тимуру прислали договор о сотрудничестве с обещанием, что лейбл заплатит за использование бита.

«Мне заплатили за него [бит] 2 тысячи долларов, хотя изначально предлагали одну тысячу. Я позвонил отцу, говорю: „А что делать, если там трек набирает огромное количество просмотров, и какую цену назвать?“ — Он говорит: „2 тысячи долларов“. Я мог бы и больше запросить, потому что они все ставки сделали на этот трек, потому что он начал вируситься», — вспоминает Тимур.

В видео — тот самый трек Источник: Городские порталы

Надежды продюсеров оправдались: вскоре кто-то запустил в TikTok тренд с этим треком, и его подхватили миллионы. Присоединились настоящие звезды — Tyga, Labrent James, а потом и русские блогеры. В сумме трек набрал около 150 млн просмотров.

Родители успех сына оценили сдержанно: «Ну ладно, молодец», — сказали они. А Тимур пустил гонорар в дело: обновил компьютер, купил удобное кресло для работы — и дело пошло веселее.

Велкам, Джастин

Упорство Тимура продолжает давать плоды: недавно ему предложили сотрудничество с командой Джастина Бибера. Битмейкер этого не планировал — продюсеры поп-исполнителя вышли на него сами.

«Я снимал контент, у меня видео набрали много просмотров, — рассказывает он. — Просто снимал свои инструменталы, как я это вижу, и были разговорные видео, как набирать много миллионов прослушиваний, допустим. И команда Джастина Бибера на меня наткнулась, точнее — его продюсеры, которые тоже пишут биты для Джастина Бибера. Они говорят: „Вот мне понравилась вот эта идея. Давай реализуем, отправь эту мелодию, файл, чтобы мы посмотрели этот проект“».

Так молодой саунд-продюсер оказался в числе тех, кто работает над новым материалом для поп-иконы. Правда, денег за свою работу он пока не видел: по его словам, оплата будет только тогда, когда трек будет на 100% готов и все стороны будут уверены в его выходе. А этого может и не случиться: у больших артистов счет невыпущенных песен идет на тысячи.

Москва? Нет, спасибо

Сейчас Тимур работает в уфимской студии «Камчатка Рекордс»: здесь же записывалась группа «План Ломоносова» — это коллектив Александра Ильина, того самого Лобанова из «Интернов». А еще саунд-продюсер успел поработать с Эндшпилем, Бьянкой и Lovv66.

В этой студии Тимур делает всё: пишет биты, сводит, занимается мастерингом, помогает артистам с «флоу», а также занимается продвижением.

«Я работаю саунд-продюсером — это человек, который не только пишет биты, но еще делает продвижение, сведение, весь трек с нуля, полный цикл», — рассказывает специфику своей работы молодой человек.

Молодой человек признается: когда-нибудь, возможно, он и сам захочет стать артистом, но пока что ему комфортно именно за пультом.

«Я могу взаимодействовать с артистами и говорить им, какой флоу (флоу — ритмичность, плавность и музыкальность речи или читки, стиль, который определяет, как звуки, слоги и слова соединяются в единый непрерывный поток. — Прим. ред.) лучше бы подошел, но свой голос записывать, конечно, мне не очень нравится», — делится Тимур.

Кстати, парень пытался перебраться в Москву — принято считать, что там возможностей больше. Пожил в столице пару лет — и вернулся обратно. По словам Тимура, он благодарен столице за друзей и новые связи, однако комфортнее всего он себя ощущает в родном городе.

Творчество границ не признает — покорить мир можно буквально не выходя из дома Источник: timurkeys / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Не верят, что я руский»

Продюсеров обычно называют серыми кардиналами — они пишут и продвигают песни, которые становятся мировыми хитами, а лавры чаще достаются только артисту. Однако эта история не про Тимура, как он считает. Молодой человек не прячется в тени: ведет открытые аккаунты на русском, на английском под псевдонимом Gilli Beats. Причем зарубежная аудитория вдвое больше — и тут парню очень пригодилось его знание английского.

«Я его [английский язык] начал учить еще в школе, а точнее — слушать треки. Мне одноклассники показали такого исполнителя, как Asap Rocky. Я его просто слушал до дыр, пытался повторять его слова, его флоу, как он говорит, произношение, всё. И вот за счет этого у меня хорошее произношение, даже некоторые американцы в шоке. Они мне не верят в то, что я русский вообще», — смеется он.