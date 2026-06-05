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Страна и мир Туристов в Турции начнут штрафовать прямо на пляжах: в стране ввели новый запрет

Туристов в Турции начнут штрафовать прямо на пляжах: в стране ввели новый запрет

Рассказываем, кого он коснется

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Ограничения действуют на пяти пляжах Антальи | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUОграничения действуют на пяти пляжах Антальи | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Ограничения действуют на пяти пляжах Антальи

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В провинции Анталья ввели запрет на курение на четырех пляжах. Эта программа получила название «Пляж без сигаретного дыма». За нарушение придется заплатить штраф.

Таким образом власти пытаются защитить морскую экосистему, сократить загрязнения окурками и сформировать более комфортные условия для окружающих. По информации губернатора Хулуси Шахина, сначала новые правила ввели на знаменитом пляже Капуташ в районе Каш. Также ограничения теперь действуют на пляжах Лара, Белек Бич, Чамьюва и Бич Парк. В перспективе проект распространят и на Коньяалты.

Для курящих посетителей планируют выделить специальные зоны или отдельные кабины с минимальным расстоянием между ними в 200 м. Если человек нарушит запрет местных властей, то ему придется заплатить штраф в размере пяти тысяч турецких лир (около 7800 рублей).

Пока речь не идет о тотальном запрете курения на всём побережье Турции. В настоящее время программа касается прежде всего общественных зон Антальи. Однако власти провинции уже призвали владельцев отелей присоединиться к инициативе, но обязательное введение ограничений на них пока не распространяется.

Параллельно Минздрав Турции работает над более масштабным законопроектом. В ближайшем будущем в стране планируют сократить количество общедоступных мест для курения и ввести параллельно ограниченное число специальных зон для употребления табака. А к 2040-му в Турции хотят полностью запретить продажу сигарет, пишет Турдом.ру.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Турция Запрет Курение Штраф Отдых Пляж Море
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Комментарии
4
Гость
1 час
Какие-то странные люди они, у нас вот наркоторговцев готовятся выпускать и не сажать больше
Гость
1 час
Правильно делают! Хочешь курить - обкурись где-то в другом месте, а уж потом и иди на пляж.
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Гость
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