Конец анонимности? РКН оштрафовал операторов, которые не раскрыли IP-адреса, — чего ждать пользователям

Под удар попали 85 компаний

На операторов свалилась беспрецедентная нагрузка, которая требует миллиардных инвестиций в «железо» и софт. Но кто в конечном счете всё это оплачивает?

Источник:
Артем Устюжанин / MSK1.RU

26 мая «Известия» сообщили, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, которые не предоставили данные об IP-адресах интернет-пользователей. Затем РКН выступил с опровержением: ведомство не собирает информацию об абонентах.

В СМИ текст исправили, но его содержание успело разойтись по интернету. Наши коллеги из MSK1.RU разбирались, что всё это значит и чего ждать простым абонентам.

Что написали журналисты и что заявили в РКН

IP-адрес — это уникальный адрес устройства, подключенного к интернету, и с 2025 года провайдеры обязаны передавать РКН сведения по запросу ведомства. Сначала журналисты написали об IP-адресах абонентов, но потом оказалось, что речь про IP-адреса оборудования самого оператора.

Данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются. Сбор данных о пользователях не ведется.

Роскомнадзор

(цитата по RT)

«Журналисты увидели в приказе фразу „IP-адреса используемого оборудования“ и автоматически (и ошибочно) приравняли к ней „IP-адреса абонентских устройств“», — пояснил MSK1.RU эксперт в сфере современных технологий и IT Иван Калмыков.

По его словам, Роскомнадзору незачем собирать данные о пользователях, для этого давно есть СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий) и «закон Яровой».

Скоро силовики будут знать об интернет-пользователях еще больше

Совсем недавно Минцифры расширило перечень данных, которые операторы должны передавать силовым структурам. Как обнаружил «Коммерсант», речь о следующих сведениях: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения.

Зачем тогда РКН знать про IP

В самом регуляторе сообщили, что сведения об IP-адресах нужны для противодействия угрозам безопасности. Кроме этого, в статье «Известий» было сказано, что эти данные позволяют выявлять работающий VPN и оперативно его блокировать. Сейчас этих строчек нет, но первая версия текста доступна в веб-архиве.

Иван Калмыков подтвердил, что данные об IP-адресах сети оператора нужны для борьбы с DDoS-атаками и на случай масштабной аварии. Эта информация никак не помогает заблокировать VPN-сервер в условном Амстердаме, добавил он.

Что изменилось для простого пользователя

Иван Калмыков призвал не паниковать из-за заголовков. Как он объяснил, наша приватность в интернете осталась на том же уровне, что и вчера.

Государство как знало о ваших действиях в Сети (через СОРМ), так и знает. Никаких новых «жучков» в ваш роутер не поставили, новые базы данных с вашей историей браузера РКН не создает.

Иван Калмыков

IT-эксперт

При этом следует понимать, что интернет становится дороже, добавил он. На операторов связи свалилась беспрецедентная нагрузка, которая требует миллиардных инвестиций в «железо» и софт, а их в конечном счете оплачивает абонент.

Отчасти можно даже порадоваться за кибербезопасность, считает Калмыков. У РКН должна быть автоматизированная карта сети, чтобы обеспечить устойчивость Рунета к атакам и сбоям.

«Чем быстрее ведомство видит „грязный“ трафик на конкретном узле, тем быстрее оно может его отсечь, не „роняя“ при этом соседние регионы. Так что выдыхайте, настраивайте свой домашний Wi-Fi и пользуйтесь интернетом. Для вас как для абонента эта новость — просто шум», — заключил собеседник.

Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
