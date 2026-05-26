Дожди, резкое похолодание и погодные аномалии: какой будет погода в июне

Синоптики предупреждают о высокой вероятности температурных аномалий по всей стране. От Мурманска до Владивостока июнь принесет как периоды тепла, так и риск резких похолоданий. Подробности — в нашем материале.

Согласно сезонному прогнозу Гидрометцентра, в средней полосе России средняя температура составит около +18… +19 градусов, но возможны как заморозки в начале месяца, так и жара выше +20 градусов, как это было в 1972 и 2010 годах, пояснил «Известиям» синоптик Александр Шувалов. Он отметил тесную корреляцию между температурой и количеством осадков: чем жарче, тем больше дождей.

Аномалии температуры выше нормы более чем на один градус ожидаются в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, напротив, прогнозируют похолодание на один градус. Аномального количества осадков не предвидится. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, в Москве и средней полосе все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры, а осадки — близко к норме.

В Москве солнечных дней будет всего семь, средняя дневная температура составит около +21 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным «Яндекс Погоды», также ожидается семь безоблачных дней, днем около +18 градусов, теплее всего будет 23 и 29 июня.

В Краснодаре днем столбики термометров могут подняться до +29 градусов, дожди пройдут в начале и конце месяца. В Новосибирске прогнозируют девять солнечных дней, среднедневная температура +22 градуса, оптимальная погода без осадков — с 19 по 23 июня.

В Казани дождливо будет девять дней, самый жаркий день — 26 июня (+24 градуса), ясные дни ожидаются 26–28 июня. В Екатеринбурге всего пять солнечных дней, средняя температура +21 градус, самый теплый день — 27 июня, без осадков.