Страна и мир Дожди, резкое похолодание и погодные аномалии: какой будет погода в июне

Чем выше температура, тем больше осадков

Успевайте ловить солнечные дни | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Синоптики предупреждают о высокой вероятности температурных аномалий по всей стране. От Мурманска до Владивостока июнь принесет как периоды тепла, так и риск резких похолоданий. Подробности — в нашем материале.

Согласно сезонному прогнозу Гидрометцентра, в средней полосе России средняя температура составит около +18… +19 градусов, но возможны как заморозки в начале месяца, так и жара выше +20 градусов, как это было в 1972 и 2010 годах, пояснил «Известиям» синоптик Александр Шувалов. Он отметил тесную корреляцию между температурой и количеством осадков: чем жарче, тем больше дождей.

Аномалии температуры выше нормы более чем на один градус ожидаются в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, напротив, прогнозируют похолодание на один градус. Аномального количества осадков не предвидится. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, в Москве и средней полосе все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры, а осадки — близко к норме.

В Москве солнечных дней будет всего семь, средняя дневная температура составит около +21 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным «Яндекс Погоды», также ожидается семь безоблачных дней, днем около +18 градусов, теплее всего будет 23 и 29 июня.

В Краснодаре днем столбики термометров могут подняться до +29 градусов, дожди пройдут в начале и конце месяца. В Новосибирске прогнозируют девять солнечных дней, среднедневная температура +22 градуса, оптимальная погода без осадков — с 19 по 23 июня. 

В Казани дождливо будет девять дней, самый жаркий день — 26 июня (+24 градуса), ясные дни ожидаются 26–28 июня. В Екатеринбурге всего пять солнечных дней, средняя температура +21 градус, самый теплый день — 27 июня, без осадков.

Метеорологи указали, что долгосрочные прогнозы основаны на климатических данных и носят вероятностный характер. Наиболее точные данные можно получить за несколько дней до конкретной даты.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Погода Александр Шувалов Татьяна Позднякова Дождь Июнь
Гость
1 час
Жаркая погода постояла 5 дней, при этом вечера после 21 часа достаточно прохладные - без жары. Не успели насладиться теплом, как опять похолодание. Ну, теперь весь июнь будет "отличным дождливым, ветреным и от+6-10 ночью дот +11 -18 днем, и как раз отключения горячей воды, в квартирах сыро и холодно-самый кайф! В июле-августе возможно еще будет пара тепленьких недель и снова холодрынья сырость, готовимся к осени и зиме.
Гость
1 час
"В Москве солнечных дней будет всего семь". Примерно столько значит и в Ярославле. Вот тебе и летний месяц! Как осень.
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
