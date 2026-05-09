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Страна и мир Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине О возобновлении переговоров по Украине вновь заговорили, а США торопят с результатом: что известно о процессе

О возобновлении переговоров по Украине вновь заговорили, а США торопят с результатом: что известно о процессе

Обе стороны должны предпринять ряд действий перед новым раундом

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Зеленский не передал Путину послание через премьера Словакии | Источник: Кремль. Новости / Telegram Зеленский не передал Путину послание через премьера Словакии | Источник: Кремль. Новости / Telegram

Зеленский не передал Путину послание через премьера Словакии

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

В Москве впервые после длительной паузы заговорили о возможном возобновлении переговоров по украинскому урегулированию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что контакты возобновят.

«Переговоры, наверное, возобновятся», — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что в настоящий момент в переговорах наступила пауза, а о следующем раунде договоренностей не достигли. Каждая сторона, по его словам, должна сделать определенные шаги перед следующим раундом, и в первую очередь это касается Украины.

По его словам, именно угрозы Киева сорвать празднование Дня Победы и последующие предупреждения Москвы активизировали контакты с Вашингтоном, которые и привели к трехдневному перемирию на 9–11 мая. Ответного ракетного удара по Киеву не последовало, поскольку украинские атаки на Красную площадь не состоялись.

«Была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9-го, 10-го и 11-го числа», — напомнил Ушаков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном продлении прекращения огня.

Тему Украины обсуждал президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо. Переговоры продлились полтора часа. Однако никаких посланий глава киевского режима Владимир Зеленский через Фицо не передал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, признал, что американская сторона хочет быстрого результата, но урегулирование конфликтов — это слишком сложная тема. Он призвал набраться терпения.

Владимир Путин заявили, что парад прошел спокойно. Однако, по данным Минобороны РФ, Украина совершила несколько тысяч нарушений режима прекращения огня.

Обновлено в 16:42 (мск): переговоры по перемирию на Украине в честь Дня Победы вели два дня, заявил Ушаков. Он добавил, что если Зеленский хочет встречи, то Путин готов его принять.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Ушаков Дмитрий Песков Мирные переговоры Украина Спецоперация Дональд Трамп
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Комментарии
8
Гость
10 мая, 00:16
Это просто смешно уже!
Гость
10 мая, 00:14
Переговоры в этом бизнесе? О чем?
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Гость
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