В Кремле рассказали, когда перестанут отключать интернет

Ограничения в работе интернета вызывают неудобства Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Интернет в регионах отключают из-за угроз, и как только их не будет, пользователи перестанут с этим сталкиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость», — заявил представитель Кремля во время брифинга.

Он согласен с тем, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства, но подчеркнул, что «сейчас такой период». Работу интернета восстановят и нормализуют после того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет.

Перебои в работе интернета сказываются не только на гражданах. Проблемы со связью заметили и представители власти.

«Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются. Работает он нестабильно, разные ресурсы работают нестабильно», — подтвердил Песков.

При этом он отметил, что профильные службы занимаются нормализацией ситуации.