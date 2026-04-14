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Страна и мир В Кремле рассказали, когда перестанут отключать интернет

В Кремле рассказали, когда перестанут отключать интернет

Публикуем главные заявления

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Ограничения в работе интернета вызывают неудобства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОграничения в работе интернета вызывают неудобства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ограничения в работе интернета вызывают неудобства

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Интернет в регионах отключают из-за угроз, и как только их не будет, пользователи перестанут с этим сталкиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость», — заявил представитель Кремля во время брифинга.

Он согласен с тем, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства, но подчеркнул, что «сейчас такой период». Работу интернета восстановят и нормализуют после того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет.

Перебои в работе интернета сказываются не только на гражданах. Проблемы со связью заметили и представители власти.

«Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются. Работает он нестабильно, разные ресурсы работают нестабильно», — подтвердил Песков.

При этом он отметил, что профильные службы занимаются нормализацией ситуации.

«Мы знаем, что наша соответствующая служба занимается нормализацией работы интернета», — добавил пресс-секретарь, комментируя перебои.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
11
Гость
14 апреля, 21:20
Оцените интеллект и осведомленность несистемных. Они всерьез полагают, что в Европе, США есть демократия, права человека, свобода слова. Может их полечить рыбьим жиром? А уж потом отправлять на перековку, на широтный ход.
JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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14 апреля, 16:03
когда а полностью уничтожат интернет -тогда и прекратят отключать!!!
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Гость
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