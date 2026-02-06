Хотел безопасности — получил уголовку: что грозит за установку камер в подъездах

Также за установку камер в подъезде можно получить штраф Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Человек может получить штраф до 15 тысяч рублей или даже сесть в тюрьму на два года за установку камер в подъезде многоквартирного дома. Подробнее об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.

Она предупредила, что установка камеры возможна лишь с согласия управляющей компании (УК). Кроме того, для этого нужно получить разрешение от всех жильцов дома. Решение об этом принимают на общем собрании собственников жилья.

«Если камера направлена на двери соседей, то может быть и уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», — уточнила она в разговоре с РИА Новости, добавив, что гражданам может грозить вплоть «до двух лет лишения свободы».

Если собственник одной из квартир дома всё-таки установил камеру без согласия соседей, то они могут потребовать демонтировать ее через суд. Помимо уголовной ответственности человеку грозят административные штрафы — от 6 до 15 тысяч рублей за «незаконную обработку персональных данных» и от 100 до 300 рублей — за «самоуправство».