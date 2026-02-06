Работай или продадут на органы. Что известно про лагеря в Мьянме, где держали в плену российскую студентку

Студентке из Екатеринбурга удалось сбежать из плена Источник: читатель E1.RU

21-летняя студентка Мадина из Екатеринбурга, которой удалось спастись от мошенников в Мьянме, уже вернулась в Россию. Такие лагеря — это целые города с полноценным рабовладельческим строем, выбраться из которых суждено далеко не каждому. По словам волонтеров, в плену Мадину морили голодом и избивали, а другие девушки умирали прямо на ее глазах.

Семья Мадины живет в уральском поселке в ста километрах от Екатеринбурга. Отец девушки умер в 2018 году, мама осталась с четырьмя детьми. У Мадины есть старшая сестра и два младших брата. Девушка поехала за границу на заработки и попала в мошеннический call-центр, где ее незаконно удерживали и заставляли работать. Это продолжалось с июня 2025 года.

Работа мошеннических «ферм» не прекращается, и миллионы людей продолжают попадаться в лапы аферистов. Е1.RU рассказывает, что скрывается за безобидным предложением о работе и что творится в этих лагерях.

Как попадают в рабство?

По разным данным, в рабовладельческих городах на территории Мьянмы могут находиться 100–120 тысяч жертв. В основном из Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, но есть и выходцы из стран СНГ.

Жертвам предлагают несложную высокооплачиваемую работу (например, моделью или в телемаркетинге с зарплатой 5 тысяч долларов) в Таиланде. Обычно для «трудоустройства» достаточно знания английского языка, тем, кто отзывается на вакансию модели, нужна еще и более-менее модельная внешность. Билет на самолет до Бангкока — за счет «работодателя».

После люди прилетают в Таиланд, садятся в автобус и едут в «офис». Никто даже не подозревает, что скоро они будут совсем в другой стране, даже когда их пересаживают в лодки, чтобы перевезти на другой берег.

Что творится в мошеннических парках?

Парки — это целые города со всей необходимой инфраструктурой. Да и наемных рабочих, по большому счету, как будто и не обманывают. Просто всё дело в нюансах. Специалисты сектора телемаркетинга в call-центрах так же общаются по телефону с клиентами, вот только не продают им товары и услуги, а выманивают деньги.

Модели торгуют лицом, разводя несчастных мужчин, готовых платить за онлайн-любовь. Да и деньги им тоже платят. Вот только потратить их можно исключительно в городе, а цены местные «власти» устанавливают такие, что доходов не хватает, даже чтобы прожить от зарплаты до зарплаты.

На территории Мьянмы, где развернулись целые рабовладельческие города, могут находиться 100–120 тысяч жертв работорговцев Источник: Thanaphon Wuttison

Кроме того, живут пленники по 20–30 человек в комнатах с многоярусными кроватями, а условия труда далеки от тех, что описаны в вакансии. За плохую работу, невыполнение плана и другие проступки «работодатель» может избить, а то и искалечить подчиненного.

Кроме того, пострадавшие утверждают, что в таких парках практикуется «черная трансплантология». Если человек работает плохо, то его продают на органы.

Как пленникам удается сбежать?

Руководство парков предлагает купить свободу за 10–15 тысяч долларов. Но таких денег обычно не находится ни у кого из попавших в call-центры. К тому же при освобождении жертву ждут еще и 60 дней тюрьмы — за превышение безвизового режима.

Некоторые пленницы пользовались тем, что избивать их было нельзя: идеальная внешность важна для работы моделей, а звонков было столько, что отправлять рабсилу на больничный означало серьезные проблемы. Поэтому девушки могли позволить себе забастовки, отказывались работать, в результате их увезли в военный полевой лагерь.

Надоевших пленников вооруженные люди сажают в лодки и переправляют через границу нелегалами, так что по прибытии в Таиланд их задерживают пограничники и отправляют под стражу за незаконное пересечение границы. Здесь остается только ждать чуда.

Журналисты сняли студентку в аэропорту Источник: РЕН ТВ

Иногда заложники выходят на правозащитников через интернет: в доступе к нему они не ограничены. Но рассказать о своем местонахождении люди не в силах, да и таких локаций в Мьянме огромное количество, поэтому на спасение уходит не один месяц.

Получив необходимые сведения, дипломаты Мьянмы связываются с «частной волонтерской военной организацией», представители которой дожидаются, когда у них наберется минимум 20 человек для спасения, заходят на нужную территорию с автоматами и забирают людей. Но только тех, кто оказался в списке. После этого они попадают в центр для жертв торговли людьми, оттуда — в миграционную тюрьму, а затем, примерно через месяц, — в Бангкок.

После освобождения заложники обычно не хотят рассказывать о том, что с ними произошло: опасаются, что общество будет обвинять в случившемся их самих.

Девушка уже в безопасности Источник: Посольство России в Таиланде / Telegram

Своим близким студентка не рассказывала о том, что произошло с ней в Мьянме. Прочитайте, что о Мадине рассказала ее мама.