Павел Дуров заявил, что удалит Telegram (но при одном условии)

Ранее Дуров допустил полную блокировку Telegram в России Источник: Lex Fridman / YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер придерживается принципиальной позиции по защите данных пользователей. По его словам, приложение скорее прекратит работу, чем будет передавать информацию из переписок третьим лицам.

«За всю свою историю Telegram не раскрыл третьим лицам ни одного байта данных о сообщениях. И мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать», — написал Дуров в соцсети X.

Ранее он заявил, что мессенджером WhatsApp* пользуются только глупые люди. Дуров отметил, что платформа небезопасна и может подвергаться большому количеству атак.

Напомним, что работу обоих приложений в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят .