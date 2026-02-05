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Страна и мир Павел Дуров заявил, что удалит Telegram (но при одном условии)

Павел Дуров заявил, что удалит Telegram (но при одном условии)

Бизнесмен отметил, что мессенджер всегда сохраняет приватность переписок

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Ранее Дуров допустил полную блокировку Telegram в России | Источник: Lex Fridman / YouTubeРанее Дуров допустил полную блокировку Telegram в России | Источник: Lex Fridman / YouTube

Ранее Дуров допустил полную блокировку Telegram в России

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер придерживается принципиальной позиции по защите данных пользователей. По его словам, приложение скорее прекратит работу, чем будет передавать информацию из переписок третьим лицам.

«За всю свою историю Telegram не раскрыл третьим лицам ни одного байта данных о сообщениях. И мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать», — написал Дуров в соцсети X.

Ранее он заявил, что мессенджером WhatsApp* пользуются только глупые люди. Дуров отметил, что платформа небезопасна и может подвергаться большому количеству атак.

Напомним, что работу обоих приложений в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер Telegram Павел Дуров Переписка
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Комментарии
10
Гость
5 февраля, 21:36
Говорит как дышит.
Гость
5 февраля, 21:36
Типичная судьба так называемого "успешного" российского предпринимателя. Весь его "успех" - использование в недавней России серых криминальных схем. И он такой не единственный. За бугром они не смогли сделать ничего.
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Гость
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