НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,01
EUR 98,34
Разгромили декор у салона красоты
Съемки сериала
Ярославские котики
Гид подготовки к учебному году
Застройка высотками
Сгорел дом-памятник
Жизнь камерунца в Ярославле
Приехала жена Михалкова
Страна и мир Замужество и роды: как живут самые обсуждаемые сиамские сестры-близнецы. Видео

Замужество и роды: как живут самые обсуждаемые сиамские сестры-близнецы. Видео

Эбби и Бриттани Хенсел стали избегать публичности

1 314
Источник:

Городские медиа

Эбби и Бриттани Хенсел из штата Миннесота — самые обсуждаемые сиамские близнецы. В 2024 году общественность судачила, когда стало известно, что одна из сестер вышла замуж, а в 2025-м даже врачи удивлялись, когда у сестер появился ребенок.

Изначально врачи практически не давали шансов, что девочки, родившиеся практически с одним организмом, долго проживут, но они не только живут, но и делают это на полную. Притом, что каждая сестра контролирует лишь половину общего тела, девушки научились ходить, кататься на велосипеде, стали первыми сиамскими близнецами в США, получившими права. Специалисты уверяют, что всё дело в их слаженности.

Родители воспитывали дочерей как совершенно обычных, они окончили университет, устроились работать в школу. Девушки открыто рассказывали о себе, но предпочитали не делиться слишком личным. Вот и о том, что Эбби вышла замуж в 2021-м, стало известно лишь спустя четыре года. А спустя еще год папарацци сняли сестер Хенсел, выходящими из машины с люлькой, в которой был новорожденный малыш. Позже близнецы выложили в соцсети фото детской ручки с подписью «Большое благословение».

Еще с момента свадьбы многих волновал момент, как же Бриттани, Эбби и ее муж ведут совместную жизнь, но сиамские близнецы оставляют подобные вопросы без комментариев и в последнее время стараются избегать публичности.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Сиамские близнецы Семья Свадьба Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
4 февраля, 21:34
великая страна-мощная социалка и медицина.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем