Замужество и роды: как живут самые обсуждаемые сиамские сестры-близнецы. Видео

Источник: Городские медиа

Эбби и Бриттани Хенсел из штата Миннесота — самые обсуждаемые сиамские близнецы. В 2024 году общественность судачила, когда стало известно, что одна из сестер вышла замуж, а в 2025-м даже врачи удивлялись, когда у сестер появился ребенок.

Изначально врачи практически не давали шансов, что девочки, родившиеся практически с одним организмом, долго проживут, но они не только живут, но и делают это на полную. Притом, что каждая сестра контролирует лишь половину общего тела, девушки научились ходить, кататься на велосипеде, стали первыми сиамскими близнецами в США, получившими права. Специалисты уверяют, что всё дело в их слаженности.

Родители воспитывали дочерей как совершенно обычных, они окончили университет, устроились работать в школу. Девушки открыто рассказывали о себе, но предпочитали не делиться слишком личным. Вот и о том, что Эбби вышла замуж в 2021-м, стало известно лишь спустя четыре года. А спустя еще год папарацци сняли сестер Хенсел, выходящими из машины с люлькой, в которой был новорожденный малыш. Позже близнецы выложили в соцсети фото детской ручки с подписью «Большое благословение».