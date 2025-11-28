В Красноярском крае мужчина ворвался в кабинет мэра и избил его: новости 28 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 ноября.

В стране появится новая банкнота

В России хотят ввести новую десятитысячную купюру. С такой инициативой выступил депутат Владислав Даванков и предложил эту идею председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

«Просим вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — говорится в обращении Даванкова.

Депутат считает, что новая банкнота позволит снизить нагрузку на банкоматы и кассы, а также улучшит процесс расчетов для населения.

Вейпы и электронные сигареты хотят запретить полностью

В России рассматривают законопроект о полном запрете вейпов. С такой идеей выступили депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

«Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции», — говорится в тексте документа.

С идеей полностью запретить вейпы согласна и депутат Яна Лантратова. Она отметила, что исследования подтверждают вред вейпов, особенно для молодежи, формируя никотиновую зависимость быстрее, чем традиционные сигареты.

Парламентарии предлагают штрафовать продавцов вейпов и электронных сигарет на суммы от 25 до 50 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. За продажу никотина несовершеннолетним штрафы будут выше: от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для физлиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юрлиц.

Россиянам дадут право ездить на такси со скидкой

В России хотят сделать поездки на такси дешевле для многодетных семей. Также предлагают, чтобы цена за поездку с ребенком и без него была одинаковой. Депутаты Госдумы и представители компаний такси уже работают над этим. Об этом рассказала депутат Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, эта мера нужна, чтобы не было несправедливости.

«По большому счету, это дискриминация по возрасту, поэтому мы идем к тому, чтобы взрослая и детская поездки в такси стоили одинаково, а поездка многодетной семьи, даже если едет не вся семья, будет с некой скидкой. Эта скидка сейчас проговаривается — 15–20%. Пока точного размера нет, но вот мы в эту сторону идем», — отметила депутат.

Новый тариф могут применить к минивэнам, которые используют в такси. В таких машинах можно поставить несколько детских кресел, поэтому они удобны для поездок с детьми.

Буцкая предложила несколько способов реализации этой идеи. Например, водитель может взять машину с бустерами (специальными подушками для детей), или воспользоваться дополнительным временем, чтобы привезти полноценные детские кресла. Также можно заранее заказать поездку на определенное время, чтобы водитель имел возможность мог поставить три кресла в машину к заказу.

Проценты по кредитам начнут уменьшать при снижении ключевой ставки

В России предложили автоматически снижать процентные ставки по потребительским кредитам при уменьшении ключевой ставки ЦБ. Законопроект направил на заключение в правительство депутат Леонид Слуцкий.

Если проект примут, проценты будут снижаться без заявления заемщика. Сейчас в России около 50 млн человек с кредитами, из них 13 млн имеют три и более договора. Средний долг человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей, при доходе в 58 тысяч.

Слуцкий отметил, что снижение ключевой ставки ЦБ не отражается на долгах граждан. Финансовый сектор получает сверхприбыль, поэтому нужно заботиться о бюджетах семей, а не о банках.

Как будут выплачивать зарплаты перед Новым годом

В канун новогодних праздников россияне интересуются, когда им ожидать выплаты зарплат и будут ли возможные изменения в их окладах. Депутат Государственной Думы Никита Чаплин поделился информацией о том, как конец года и продолжительные январские выходные повлияют на доходы работников.

По словам парламентария, график выплат за декабрь останется неизменным и будет соответствовать нормам трудового законодательства. Чаплин подчеркнул, что сотрудники получат свои средства в привычном режиме, то есть не реже двух раз в месяц, как это предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

Работодатели обязаны завершить все расчеты до начала новогодних каникул, так как последний рабочий день перед праздниками является крайним сроком для выплаты зарплаты за декабрь. Это гарантирует, что россияне встретят Новый год без финансовых проблем.

Снижения зарплат в январе тоже не будет. Чаплин подчеркнул, что несмотря на меньшее количество рабочих дней в этом месяце, это никак не отразится на работниках, получающих окладную часть.

Однако январский аванс может быть ниже обычного, так как она рассчитывается за фактически отработанные дни. Но эта разница будет компенсирована при окончательном расчете в конце месяца.

Еще впереди россиян ждут целые каникулы от работы. О том, как пройдут новогодние праздники в 2026 году: сколько будем отдыхать и как продлить себе каникулы, мы рассказали здесь.

Цены на новостройки вырастут

В январе 2026 года покупателей квартир в новостройках ждет неприятный сюрприз. По прогнозам финансового эксперта Дмитрия Трепольского из Pronline, цены на новое жилье поднимутся на 1–2% по сравнению с последними месяцами 2025 года.

На рынке недвижимости видно, что даже при снижении спроса застройщики не планируют уменьшать стоимость своих объектов. Вместо этого они будут активно применять различные маркетинговые стратегии, такие как акции, рассрочки и субсидирование процентных ставок. Однако сами цены в прайс-листах останутся на прежнем уровне.

Эксперт отметил, что главными факторами, влияющими на эту ситуацию, являются высокие затраты на строительство, которые значительно возросли из-за инфляции 2024–2025 годов. Рост цен на строительные материалы, нехватка квалифицированных рабочих и ужесточение условий кредитования со стороны банков также играют свою роль.

Подробнее о том, сколько будут стоить квартиры в разных регионах России и будет ли спад на рынке недвижимости в январе, мы рассказали здесь.

Роскомнадзор начал блокировать WhatsApp* в России

Роскомнадзор сообщил, что последовательно накладывает ограничения на деятельность WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в России. Причина — нарушения законодательства. По данным надзорного ведомства, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*. Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

* Принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Стоимость ОСАГО вырастет

С 9 декабря 2025 года вступают в силу новые правила ОСАГО в России, меняющие систему тарифов. Страховщики смогут корректировать стоимость полисов на 15%, кроме владельцев мотоциклов, для которых коридор расширится на 40%. Банк России пересмотрел территориальные коэффициенты.