«Жары под 50 градусов уже нет, море комфортное»: куда и за сколько можно улететь на отдых в октябре

Сейчас цены в Турцию ниже, чем были летом Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Активный летний сезон отпусков уже прошел, но как раз сейчас время задуматься об осеннем отдыхе. Наша коллега, журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у экспертов, куда можно полететь по наиболее выгодным ценам этой осенью.

Где сейчас тепло

Одна из руководителей туристической компании «Тукан-тур» Анна Морозова говорит, что в целом сейчас сложно назвать путешествия дешевыми, но осень всегда считалась более низким сезоном для путешествий, в отличие от зимы и лета.

По ее словам, в октябре хорошие цены на Турцию, а также Таиланд и Вьетнам, где сезон только начинается.

«Но лучшие цены на туры, исходя из опыта, бывают во второй половине ноября и в декабре до Нового года. Или после майских праздников», — добавила она.

Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин рассказывает, что в октябре, когда хочется тепла, можно продлить себе лето на Гоа или Шри-Ланке.

8 дней отдыха за рубежом начинаются от 84 тысяч рублей Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Антон Захаркин приводит примеры цен: тур в Гоа на 8 ночей обойдется от 84 тысяч рублей на двоих плюс визы (еще примерно 8,5 тысячи на двоих).

«Также относительно недорого можно слетать в ОАЭ, где в октябре — самый сезон: жары под 50 градусов уже нет, море комфортное. Тур на неделю будет стоить 129 тысяч за двоих. Для тех, кто любит отдыхать подольше, в начале октября можно улететь на Пхукет на 23 ночи — цена за двоих начинается от 168 тысяч рублей. А вот Паттайя будет стоить подороже — от 175 тысяч на двоих, но на 9 ночей», — объясняет Антон Захаркин.

Тур в Шарм-эш-Шейх на 9 ночей в отеле 4 звезды на «Всё включено» будет стоить от 240 тысяч рублей за двоих.

Турция в среднем стоит от 165 тысяч на двоих Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Бархатный сезон в Турции обойдется от 165 тысяч за двоих на неделю в скромной «четверке» в Аланье.

Отдых в Нячанге (Вьетнам) будет стоить уже от 185 тысяч за двоих на 8 ночей, а в бюджетной «четверке» на Хайнане (Китай) — от 178 тысяч.

При этом, отмечает эксперт, в начале октября еще можно покупаться в Сочи (от 59 тысяч за двоих на неделю) и в Абхазии (от 67 тысяч за двоих на 8 ночей).

В сервисе для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс» журналисту NGS.RU рассказали, что в октябре средний чек по России снизился на 29% по сравнению с сентябрем, а на международные перелеты — на 3%. Дешевле всего отправиться в путешествие по России.

Куда можно быстро и дешево оформить визу

Визовый менеджер Анастасия Конева «Первого визового центра — Новосибирск» рассказала о направлениях, в которые еще успеют оформить визу, среди них есть Япония:

«Официальных госпраздников нет, но это пик сезона момидзи — любования алыми кленовыми листьями. С конца октября невероятно красиво в Киото, Никко и на острове Хоккайдо. Это главная причина ехать в Японию осенью».

Виза оформляется за 2–3 недели (однократная на 15–30 дней), есть возможность запросить мультивизу на 3 года (90 дней в полугодии). Стоимость — от 12 тысяч рублей.

«Виза в Южную Корею оформляется всего за 2–3 дня, выдается на 3 года и стоит 7 тысяч рублей. Быстрое оформление и долгий срок действия визы делают это направление очень привлекательным. 9 октября там отмечается День корейского алфавита, поэтому, если повезет попасть на фестиваль, можно увидеть интересные культурные представления», — поясняет Анастасия Конева.

В Японии можно любоваться кленовыми листьями Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

За 10–14 дней оформляется виза в Сингапур с пребыванием до 180 дней за 17 тысяч рублей. Крупных общегосударственных праздников там нет, что делает месяц спокойным для экскурсий и шопинга. Но при этом проходят различные гастрономические и культурные фестивали.

За 14 дней и 23 тысячи рублей — виза на Тайвань, замечает эксперт:

«Там потрясающие горные пейзажи, горячие источники и самобытная культура».