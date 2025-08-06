На границе с Китаем усилили контроль из-за опасной инфекции. Насколько всё серьезно?

Лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров. По данным китайских СМИ, с июля было зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения.

Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, тошнотой, а также болями в мышцах и суставах. Хотя болезнь редко приводит к тяжелым последствиям, в ряде случаев она может вызвать длительную суставную боль, напоминающую артрит. По сообщениям китайских властей, большинство пациентов переносит инфекцию в легкой форме, и 95% из них выздоравливают в течение недели.

Вспышка вызвала повышенное внимание со стороны местных органов здравоохранения — в отдельных районах предпринимаются меры, аналогичные тем, что применялись во время COVID-19.

Роспотребнадзор сообщил, что случаев завоза лихорадки чикунгунья в Россию пока не зарегистрировано. Однако риск существует, ведомство взяло ситуацию под контроль. На приграничных пунктах пропуска с Китаем запустили автоматизированную систему «Периметр» — она позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

«Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus, а также данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности в России нет», — уточнили в Роспотребнадзоре.