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Страна и мир На границе с Китаем усилили контроль из-за опасной инфекции. Насколько всё серьезно?

На границе с Китаем усилили контроль из-за опасной инфекции. Насколько всё серьезно?

В Роспотребнадзоре сообщили о рисках

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1 комментарий
Лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЛихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров. По данным китайских СМИ, с июля было зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения.

Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, тошнотой, а также болями в мышцах и суставах. Хотя болезнь редко приводит к тяжелым последствиям, в ряде случаев она может вызвать длительную суставную боль, напоминающую артрит. По сообщениям китайских властей, большинство пациентов переносит инфекцию в легкой форме, и 95% из них выздоравливают в течение недели.

Вспышка вызвала повышенное внимание со стороны местных органов здравоохранения — в отдельных районах предпринимаются меры, аналогичные тем, что применялись во время COVID-19.

Роспотребнадзор сообщил, что случаев завоза лихорадки чикунгунья в Россию пока не зарегистрировано. Однако риск существует, ведомство взяло ситуацию под контроль. На приграничных пунктах пропуска с Китаем запустили автоматизированную систему «Периметр» — она позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

«Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus, а также данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности в России нет», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка чикунгунья впервые была выявлена в 1952 году в Танзании. Название в переводе с языка народа маконде означает «согнувшийся» — из-за характерной походки больных, страдающих от сильной суставной боли. Вирус не передается от человека к человеку, исключение — возможная передача от матери к ребенку во время родов.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Китай Лихорадка чикунгунья Инфекция Роспотребнадзор Заболевание Комары
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Комментарии
1
Гость
54 минуты
что опять к заварухе готовятся. чтоб холопы не побежали.
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