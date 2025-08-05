Камчатка сдвинулась после землетрясения, а в России исчезнут 130 городов: новости 5 августа

Полуостров сдвинулся почти на два метра Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 августа.

Россиян начнут штрафовать за уборку квартиры

Теперь убираться нужно будет по часам, так как ваша чистоплотность может не понравиться соседям. Жителям многоквартирных домов грозят штрафы за уборку и шум от бытовой техники. Под запрет могут попасть даже пылесосы и стиральные машины. Какие штрафы предусмотрены за нарушение режима тишины и в какое время не стоит затевать приборку, рассказали в отдельном материале.

В России появится дифференцированная ставка по ипотеке

Условия ипотечной ставки теперь будут зависеть от региона, в котором покупают жилье. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ипотечная ставка в регионах России должна быть разной.

Он считает, что властям нужно создать условия, чтобы люди оставались и закреплялись в других городах.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Володин Саратов», посвященном работе председателя Госдумы в регионе.

По словам председателя Госдумы, в каждом регионе ипотечная ставка должна быть соразмерна средней зарплате региона. Володин отметил, что это позволит урегулировать социальную справедливость.

Банки перестали смягчать кредитные условия для россиян

Россиянам всё чаще стали отказывать в кредитных каникулах и реструктуризации долгов. По информации пресс-службы Центробанка, в апреле — июне 2025 года число заявок на изменение условий кредитов выросло в 2,2 раза, но в 80% случаев заемщикам отказывают. В прошлом году каникулы или реструктуризацию одобряли в 31% случаев.

«Рост обращений связан с увеличением расходов граждан, повышением ставок по кредитам и переоценкой людьми своих финансовых возможностей», — рассказал «Известиям» эксперт Андрей Бархота.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркнула, что массовые отказы в реструктуризации обрекают заемщиков на долговую яму и банкротство. В ЦБ причиной называют отсутствие законодательно закрепленных документов, подтверждающих ухудшение финансового положения.

Опытный гонщик пытался установить рекорд, но погиб

Смертельная авария произошла во время «Недели скорости» на солончаках Бонневилль в штате Юта (США). По информации Associated Press, 60-летний гонщик Крис Рашке из команды Speed Demon Racing погиб при попытке установить новый скоростной рекорд.

Гонщик разогнался до 455 км/ч, но потерял контроль над стримлайнером. Автомобиль сошел с трассы через 2,5 мили (4 км) после старта. Пока точную причину аварии не установили, однако рассматривают несколько версий: механическая неисправность, ошибка пилотирования и влияние погодных условий.

В администрации президента появится новое управление

В структуре администрации президента России Владимира Путина может появиться новое управление. В него войдет работа со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

По информации «Ведомостей», создание нового управления находится в завершающей стадии, так что структурные изменения в АП могут произойти уже в августе-сентябре этого года. Отмечается, что возглавить управление должен опытный чиновник, который в том числе знаком со сложными госпроектами.

Кроме того, новое управление создадут на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.

Паводок смыл часть деревни в Индии

Селевой поток пронесся по индийской деревне Дхарали. Из-за природной стихии погибло не менее четырех человек, более 50 жителей пропали без вести.

Дома, гостиницы разрушены, а дороги оказались заблокированными, сообщает телеканал India Today. На месте происшествия работают спасатели и армия.

Пропавшие люди могут находиться под завалами Источник: India Today

Поиск людей, которые могли оказаться под завалами, осложняется тем, что дождь пока не прекращается.

Семилетняя девочка за рулем авто сбила пешехода

Инцидент произошел в Белгородской области. Девочка семи лет управляла автомобилем и сбила 45-летнего мужчину на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Автомобиль, за рулем которого была несовершеннолетняя, совершил наезд на пешехода задним ходом. После этого машина врезалась в скамейку и два припаркованных автомобиля.

«В результате пешеход с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительно установлено, что автомобилем „Лада-Веста“ управляла 7-летняя девочка», — говорится в сообщении УМВД.

В момент происшествия на пассажирском сиденье находился отец девочки, 37-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина рассказал, что посадил дочь за руль намеренно Источник: УМВД по Белгородской области

«Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Также рассматривается возможность привлечения отца к ответственности по статье 12.7 за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления», — сообщили в УМВД.

Камчатка сдвинулась с места после землетрясения

Ученые Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. После мощного землетрясения, которое было 30 июля, полуостров сдвинулся почти на два метра.

«Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 году в Тохоку, Япония», — говорится в сообщении Telegram-канала «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН».

Почти 130 российским городам грозит исчезновение

129 малых городов России могут исчезнуть. Об этом стало известно после исследования РАНХиГС, которое провели в рамках госзаказа аппарата правительства.

«В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч», — говорится в материале.

Еще к исчезновению населенных пунктов приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Численность населения при этом больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны. Это Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).