«Жить у вас дешевле, но очень низкие зарплаты». Откровения иностранца, который нашел свою любовь в России

С берегов Карибского моря в «сибирскую морозилку». Откровения иностранца, который нашел в Иркутске свою любовь Источник: Дэвид Поведа / личный архив

«Голливуд изображает русских очень холодными, отстраненными и равнодушными людьми, но это не так. Нужно просто набраться терпения и заслужить ваше доверие», — говорит 30-летний музыкант из Коста-Рики Дэвид Поведа. В 2023 году он вслед за своей будущей женой переехал в Иркутск и буквально влюбился в нашу страну. О том, чем похожи русские и латиноамериканцы, так ли страшны сибирские морозы и что вкуснее — блины или тако, Дэвид рассказал в интервью журналисту «ИрСити».

Восемь лет общались в интернете

С будущей женой Полиной Дэвид познакомился 9 лет назад в соцсетях для изучения языков. Девушка хотела подтянуть английский, а Дэвид ей помогал. Так между ними сначала завязалась дружба и очень теплое общение.

— 7 лет мы общались только в онлайн-режиме, и я никогда не думал, что наши миры пересекутся. Это казалось чем-то невозможным. Но на восьмой год случилось чудо, и мы впервые встретились в Москве. Она очень сильно переживала, нервничала, а я был спокоен, — рассказывает парень.

С Полиной Дэвид познакомился в интернете 9 лет назад: девушка учила английский язык и общалась с иностранцами, чтобы попрактиковаться Источник: Дэвид Поведа / личный архив Молодые люди очень долго общались в онлайн-режиме, а потом встретились лично в Москве, после чего уже не смогли расстаться Источник: Дэвид Поведа / личный архив

Чувства между ним и Полиной вспыхнули мгновенно, хотя различия в культурах и менталитете были достаточно серьезными. Плюс никто не отменял языковой барьер.

— Из Москвы мы поехали в Иркутск, потому что здесь дом и родные Полины. Еще год мы просто встречались, а потом поженились. Конечно, между нами есть различия и общаемся мы в основном на английским языке, это бывает непросто. Но терпение — это то, что нам очень помогает, — поделился Дэвид.

— А как ты понял, что Полина — та самая, единственная и неповторимая женщина, с которой тебе хочется прожить жизнь?

— Я понял это, когда узнал, насколько она хорошая, добрая, нежная и как сильно меня любит.

Теперь Полина и Дэвид женаты. Парень поехал вслед за любимой в Иркутск, и его не напугали даже сибирские морозы Источник: Дэвид Поведа / личный архив

Наш герой добавляет, что и семья Полины приняла его тепло и очень радушно. Близкие супруги, говорит Дэвид, потрясающие люди.

— Она настолько прекрасна именно потому, что выросла в такой семье — любящей, заботливой и веселой. Все ее близкие занимают отдельное место в моем сердце, — признался Дэвид.

«Доверие русских людей нужно заслужить»

Музыкой Дэвид занимается с самого детства. Сначала он увлекся пением, затем, когда парнишке исполнилось 11, он научился играть на гитаре. До 19 лет всё это было не более чем увлечением, но парень понял, что хочет посвятить себя творчеству. Он начал записывать свои первые треки и вкладываться в покупку более качественного оборудования.

Дэвид — профессиональный музыкант, он начал играть на гитаре еще в 11 лет и с тех пор не расстается с инструментом Источник: Дэвид Поведа / личный архив

— Потом я стал играть с людьми, мы вместе записывали любимую музыку. Я играю почти во всех жанрах, но в основном предпочитаю поп и R&B. Еще я прихожанин протестантской церкви, там тоже играю, — поделился собеседник.

Параллельно музыке Дэвид учился управлять бизнес-процессами, успел поработать специалистом по финансам в таких крупных компаниях, как Amazon, Kimberly Clark и Gensler. Однако в итоге молодой костариканец решил, что музыка будет его основной работой.

В 2023 году Дэвид и Полина приехали в Иркутск. Здесь горячему латиноамериканскому парню впервые пришлось почувствовать на себе все прелести сибирской зимы и очень близко познакомиться с культурой нашей страны.

— Иркутск мне понравился в первую очередь тем, что он рядом с Байкалом. Еще в школе я очень интересовался разными науками: историей, физикой, астрономией и многими другими. Конечно же, я знал про самое глубокое пресное озеро в мире, и мне всегда было интересно его увидеть. Когда я узнал, что моя будущая супруга из этих краев и мы переедем в Иркутск, я был очень взволнован. А вообще Россия для меня — великая страна с удивительной историей и большим количеством интересных мест, — заметил Дэвид.

Впервые в России он побывал в 2018 году, проникся русской культурой и несколько позже вернулся, чтобы встретиться со своей любовью Источник: Дэвид Поведа / личный архив

Какого-то первоначального культурного шока от нашего города у парня не было, потому что однажды ему довелось встречать Новый год в Москве и Санкт-Петербурге.

— К моменту переезда в Иркутск я уже успел приобщиться к русской культуре. Но меня поразило, насколько велик Байкал в действительности и до чего же вкусная вся домашняя еда в России, — смеется собеседник.

По его мнению, единственный минус русских людей — «культура так много пить». Но Дэвид признает: в Латинской Америке тех, кто злоупотребляет алкоголем, не намного меньше. Парень отмечает, что ему грустно видеть, как рано или поздно все эти люди оказываются на улице без крыши над головой и средств к существованию.

— Зато меня сильно тронуло то, что русские — очень теплые люди. К сожалению, Голливуд изображает русских очень холодными, отстраненными и равнодушными людьми, но это не так. Нужно просто набраться терпения и заслужить ваше доверие. Тогда вы самые удивительные, веселые и заботливые люди, которых только можно встретить, — рассуждает костариканец.

Выбрал для жизни «гигантскую сибирскую морозилку»

— Говорят, что русские, особенно в Сибири, очень мрачные и суровые люди. Мол, у нас тут холодно, поэтому мы всё говорим и делаем быстро, вечно куда-то спешим и прячемся за своей «броней». Ты что-то такое заметил?

— Мне нравится русская культура и русские люди. Русские женщины прекрасны, мужчины иногда саркастичны и грубы, но не все. Но вот что я заметил: идя по улице, вы не смотрите в глаза прохожим. Для меня это странно и забавно, но в этом есть своя прелесть. Вы уделяете внимание лишь тому, что действительно важно для вас. Я воспринимаю это как способ держать социальную дистанцию. Возможно, именно из-за этого носителям моей культуры трудно сделать первый шаг в вашу сторону, — обращает внимание Дэвид.

Дэвид, как и многие латиноамериканцы, очень открытый и позитивный человек. Признается, что русские в этом плане куда более сдержанные Источник: Дэвид Поведа / личный архив

Парень рассказывает, что многие иркутяне во время знакомства с ним «открывали» для себя Коста-Рику, так как просто не знали, где эта страна вообще находится. Узнав, что Дэвид переехал в Иркутск из жаркой Латинской Америки, удивлялись: почему костариканец, живший в идеальном климате, выбрал для жизни «гигантскую сибирскую морозилку».

— Честно говоря, я не люблю жару. У нас в Коста-Рике жарко, и меня такая погода раздражает, поэтому от своей первой сибирской зимы я был в полном восторге. Иногда бесит, что приходится надевать на себя так много одежды, но будем честны: лучше надеть на себя один лишний свитер, чем насмерть замерзнуть, — шутит Дэвид.

Еще костариканца сильно удивило то, что в России крайне мало людей, которые владеют английским языком. Из-за этого у парня были трудности с общением, но он старался и до сих пор старается учить русский.

— Ваш язык трудный и специфичный. У некоторых слов куча разных значений. Но я скажу, что сейчас мой уровень таков: я неплохо понимаю русский, но разговаривать на нем мне пока тяжело.

Русская суровость Дэвиду нравится. Он говорит, что так мы фильтруем новых знакомых и оставляем в своей жизни лишь тех, кто дорог Источник: Дэвид Поведа / личный архив

— А ты уже успел познакомиться с русским матом?

— Конечно, это были первые слова, которые я выучил в России, — смеется Дэвид. — Но не для того, чтобы их применять, а чтобы быть в теме, если кто-то обматерит меня.

Парень добавляет, что его родной испанский тоже не так уж прост, но только в русском, как ему кажется, слишком много сложных фраз и конструкций, которые можно безболезненно упростить. Жизнь от этого станет только проще.

«Латиноамериканская еда выигрывает»

— Ты уже сказал, что тебе понравилась наша домашняя еда. А ты научился сам что-то готовить из блюд русской кухни?

— Я теперь умею готовить блины. Но вообще признаю, что русская еда чуть сложнее в приготовлении. Еще мне сильно нравится гречка.

Дэвид обожает русские блинчики и гречку, но признается, что латиноамериканская кухня более яркая Источник: Дэвид Поведа / личный архив

— А ты для супруги что-то коста-риканское готовил?

— Да, она пробовала и блюда моей страны, и блюда других стран Латинской Америки. Несмотря на то что русская еда потрясающая и очень вкусная, у нас, латиноамериканцев, вкусов больше, больше цвета и больше текстур. Из самых простых ингредиентов мы можем приготовить массу всего, и это будет вкусно, ярко, интересно. Думаю, что все-таки латиноамериканская еда выигрывает.

Еще Дэвид рассказал, что различий между двумя нашими культурами не так уж много, как может показаться. Хотя они, безусловно, есть.

— Схожесть в том, что мы все громкие. И русские, и латиноамериканцы очень шумно себя ведут. А ключевое различие в том, что латиноамериканцы почти сразу ведут себя так, будто вы знакомы сто лет. Русские же не спешат подпускать к себе близко, на это нужно время. И вообще-то мне это нравится гораздо больше, потому что за счет этого качества вы впускаете в свою жизнь только тех, кто вам действительно необходим, — размышляет Дэвид.

Мы, латиноамериканцы, душевны, но часто идем на компромиссы с собой, когда строим отношения с другими. Русские же прямолинейны. Если они хотят дружить, говорят и показывают это открыто. Если нет, тоже не будут долго ходить вокруг да около. У нас же всё иначе: мы частенько попадаем в неприятности лишь потому, что предпочитаем не обижать людей прямотой. Дэвид Поведа

«Хотелось зарабатывать столько, сколько я могу зарабатывать у себя на родине»

Сейчас Дэвид и Полина временно живут в разлуке: она в Иркутске, а он вернулся к себе на родину, потому что найти себе сессионных музыкантов или группу, с которой можно было бы давать в нашем городе концерты, оказалось не так уж просто.

С другой стороны, в России Дэвид получил бесценный опыт, который позволил ему прокачаться и стать более крутым музыкантом.

Дэвид был в восторге от Байкала: про наше озеро он знал еще со школы и всю жизнь мечтал увидеть его живьем Источник: Дэвид Поведа / личный архив

— Я вырос как художник. Еще 9 лет назад я начал давать уроки игры на гитаре, а в Иркутске мне приходилось вести занятия на смеси ломаного русского, английского и при помощи переводчика. Я определенно стал в этом круче, — смеется Дэвид.

Сейчас в Коста-Рике он ждет, когда его Полина наконец-то сможет к нему перебраться.

— У нас сейчас не самый простой период в жизни, нам тяжело жить вдалеке друг от друга. Моя жена хочет приехать ко мне, но мне нужно всё здесь устроить для этого.

Дэвид мечтает вернуться в Россию Источник: Дэвид Поведа / личный архив

— А ты бы хотел вернуться в Россию, в Иркутск?