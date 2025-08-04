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Страна и мир Россияне рассказали об отдыхе в Сочи во время смерчей и атак БПЛА

Россияне рассказали об отдыхе в Сочи во время смерчей и атак БПЛА

На улицу выходить небезопасно

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Некоторые умудряются купаться даже в такую непогоду | Источник: читательница E1.RUНекоторые умудряются купаться даже в такую непогоду | Источник: читательница E1.RU

Некоторые умудряются купаться даже в такую непогоду

Источник:

читательница E1.RU

В Краснодарском крае бушует непогода. Людям на побережье угрожают смерчи, вода в реках затапливает целые населенные пункты, а дороги парализовало из-за воды. Помимо природных катаклизмов, есть и другие: после атаки БПЛА в Адлере вспыхнула нефтебаза. Россияне, которые прилетели в Сочи, рассказали E1.RU о том, как проходит отдых в экстремальных условиях.

«В Лоо после смерча начался сильный ливень. Не прекращается. Чуть стихает и опять нарастает», — рассказала одна из туристок. Она сняла смерч на видео. Особо отчаянные туристы умудряются купаться даже при таком угрожающем пейзаже.

По улицам текут реки

Источник:

читательница E1.RU

Другая туристка увидела пожар, вспыхнувший на нефтебазе в Адлере.

«Посетить „Сочи Парк“ не можем, так как погодные условия не позволяют. Ночью была атака БПЛА, упал дрон, загорелась цистерна с нефтебазы, тушат до сих пор. МЧС прислало несколько СМС: ветер до 22 метров в секунду, смерчи, град, ливни. Ночью плакала, было страшно», — сообщила девушка.

Дым было видно издалека

Источник:

читательница E1.RU

В то время как спасатели пытались потушить пожар, отдыхающие из Нижнего Тагила снимали на фоне ЧП видео под музыку. Их поймала полиция.

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Смерч Шторм Сочи
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