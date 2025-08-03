Сердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Август обычно любят называть воскресеньем лета. Тем временем август на Байкале — это как последний кусочек самого вкусного в мире торта, который так и хочется успеть попробовать. Но сколько же стоит этот «билет в лето»? Мы посмотрели цены на турбазы и поняли, что бюджетного отдыха можно не ждать. IRCITY.RU рассказывает, к чему готовиться, если на Байкал всё-таки хочется.

При подготовке материала использовались данные с сайта «Отелло».

Перед тем как рассказывать про стоимость турбаз, стоит уточнить, что в низкий сезон на Байкале цены чаще всего меняются от выходных к будням — в любой день рабочей недели снять номер бывает дешевле, чем на время уик-энда, потому что спрос в выходные, ожидаемо, выше. Но в августе стоимость остается стабильно высокой вне зависимости от дня недели, так как владельцы турбаз успевают по максимуму заработать перед межсезоньем.

Листвянка — одно из самых популярных у туристов мест. Туда несложно добраться из Иркутска, плюс не нужно проводить в пути несколько часов, ждать очереди на паром (как это происходит на острове Ольхон), а потом трястись по бездорожью. Но у отдыха в Листвянке есть свои минусы: слишком многолюдно, а за красивыми видами нужно бежать подальше от поселка.

В Листвянке большой выбор гостиниц и турбаз Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Листвянке самые дешевые номера (по состоянию на конец июля) нашлись в мини-отеле «Русский дом». Владельцы уверяют, что номера светлые, эргономичные и оснащены всем необходимым. На территории есть охраняемая стоянка, баня, зона для барбекю с мангалом, прокат велосипедов и кухня, в которой можно готовить что-то самим.

Стоимость проживания здесь начинается от 3,5 тысячи рублей на двоих в сутки без питания. При этом за такую цену вы не можете рассчитывать на санитарные удобства в номере. Ванная и туалет общие на весь мини-отель.

В гостевых домах «Небо Байкала» можно снять жилье за 3,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги вы получите двуместный отдельный коттедж с двумя кроватями и дачным умывальником. Питание не предусмотрено, более того, сама турбаза даже не располагает кухней. Завтракать, обедать и ужинать придется где-то в поселке.

Далее по стоимости идет коттедж «Елочка», в котором есть бесплатный интернет, парковка, хранение багажа и сауна. За 3,9 тысячи рублей в сутки можно арендовать трехместный номер экономкласса без завтраков и удобств. Только крыша над головой, кровати, одна на всех тумбочка, зеркало и крючки для одежды.

За двухместный номер с минимальным набором мебели и удобств придется заплатить уже 4,2 тысячи рублей. А если гостям требуется еще и собственный санузел, номер будет стоить уже 5 тысяч рублей.

Самый дорогой вариант в Листвянке сейчас можно снять за 24 тысячи рулей в сутки. Но это отдельный коттедж «Цитрус» на 9 человек без питания в «Гостевом доме» на Чапаева. В постройке — два этажа, просторная кухня и стол на 20–25 гостей, санузлы находятся на двух этажах. На верхнем сделано три спальни, еще две — внизу. На территории есть мангал, беседка и парковка для авто.

Скала Шаманка на острове Ольхон Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На острове Ольхон самая низкая стоимость жилья обнаружена на турбазе «Берег надежды». Размещение в номере экономкласса площадью всего 9 квадратов без туалета и душа, а также без питания, обойдется в августе в 3 тысячи рублей. Туалет находится в отдельно стоящем здании, а душ работает только летом, но за отдельную плату можно воспользоваться баней. Кроме того, на территории есть столовая, где можно заказывать завтраки и ужины.

Кстати, номера с удобствами на этой турбазе стоят в два раза дороже — 7,7 тысячи рублей в сутки за двоих.

Турбаза «Ольхон» за 3690 рублей предлагает номера в летнем корпусе «Гостевой». Любителям просторного размещения этот вариант вряд ли подойдет, но зато за такую весьма скромную сумму можно рассчитывать на миниатюрный санузел прямо в номере. Питание в этом варианте размещения не предусмотрено.

Чуть дороже — за 4050 рублей — можно снять номер побольше в корпусе «Стандарт». В санузле при этом есть даже душевая кабина. Домики повышенной комфортности стоят от 6750 рублей.

Далее идет гостиница «Лада», которая размещается в двух километрах от берега. На территории есть русская баня, столовая с местными деликатесами в меню. За 4,6 тысячи рублей здесь можно поселиться в эконом-номере на двоих. Правда, душ и туалет будут на этаже. Питание в цену тоже не входит.

Номера с удобствами в номере стоят уже 6,9 тысячи рублей. При этом жилая площадь в таких вариантах остается всё такой же маленькой — около 12 квадратов.

Самым дорогим на сегодня жильем можно считать номер в отеле Baikal View. За почти 34,5 тысячи рублей в нем можно снять номер «Премиум» с двумя спальнями, завтраком и даже мини-баром.

Большое Голоустное в этом сезоне превосходит все остальные места на Байкале по стоимости жилья. Возможно, на месте можно найти варианты и подешевле, но на официальном агрегаторе нижняя граница цен впечатляет.

Береговая линия в Большом Голоустном Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Минимальная цена, найденная нами, — 9,6 тысячи рублей за номер-юрту в глэмпинге «Улигер». Внутри стоят двуспальная кровать, диван, имеются посуда и всё необходимое для жизни. А вот туалет и душ находятся на территории базы в отдельном здании. К слову, питание в эту сумму тоже не входит.

Территория глэмпинга имеет бассейн с подогреваемой байкальской водой, павильон для йоги и других практик.

Кстати, семейные номера на четверых человек с завтраком (но по-прежнему без туалета и душа) можно снять за 15 тысяч рублей.

Затем идет гостевой дом «Белая гора», где самый дешевый номер стоит 11,9 тысячи рублей. За эти деньги туристы получают симпатичный интерьер, необходимую мебель, душ и туалет в номере, а также удобства в виде чайной пары, чайника и даже фена в ванной.

На территории есть парковка, площадка для пикника и барбекю, а еще — бассейн.

Глэмпинг «Роса» предлагает своим постояльцам домики-сферы за 14,4 тысячи рублей. У каждой — панорамные окна, зона барбекю и лежаки. На территории экобазы расположена модульная баня с купелью и бассейном, закрытая детская площадка и охраняемая парковка. Внутри сфер имеются чайники и чайные пары.

За 19,2 тысячи рублей можно арендовать сферу с купелью прямо возле домика.

Самым дорогим вариантом в Большом Голоустном стали премиум-коттеджи на турбазе «Остров 7 тополей». Аренда обойдется туристам в 16 тысяч рублей за дом на четырех человек. Коттеджи полностью благоустроены, смонтирована система умного дома, есть вся техника, а также средства гигиены.

Кроме того, в каждом доме есть русская кедровая баня и чан, в котором можно отдохнуть после парной. Но за дополнительную плату.