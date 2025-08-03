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Страна и мир Сердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют

Сердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют

Изучили, за сколько прямо сейчас можно снять номер или целый домик в популярных местах

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Сердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют | Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RUСердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют | Источник: Алина Ринчино / IRCITY.RU

Сердито, но не дешево. Свободные места на Байкале на август еще есть, но цены вас не порадуют

Источник:

Алина Ринчино / IRCITY.RU

Август обычно любят называть воскресеньем лета. Тем временем август на Байкале — это как последний кусочек самого вкусного в мире торта, который так и хочется успеть попробовать. Но сколько же стоит этот «билет в лето»? Мы посмотрели цены на турбазы и поняли, что бюджетного отдыха можно не ждать. IRCITY.RU рассказывает, к чему готовиться, если на Байкал всё-таки хочется.

При подготовке материала использовались данные с сайта «Отелло».

Перед тем как рассказывать про стоимость турбаз, стоит уточнить, что в низкий сезон на Байкале цены чаще всего меняются от выходных к будням — в любой день рабочей недели снять номер бывает дешевле, чем на время уик-энда, потому что спрос в выходные, ожидаемо, выше. Но в августе стоимость остается стабильно высокой вне зависимости от дня недели, так как владельцы турбаз успевают по максимуму заработать перед межсезоньем.

Листвянка — одно из самых популярных у туристов мест. Туда несложно добраться из Иркутска, плюс не нужно проводить в пути несколько часов, ждать очереди на паром (как это происходит на острове Ольхон), а потом трястись по бездорожью. Но у отдыха в Листвянке есть свои минусы: слишком многолюдно, а за красивыми видами нужно бежать подальше от поселка.

В Листвянке большой выбор гостиниц и турбаз | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUВ Листвянке большой выбор гостиниц и турбаз | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Листвянке большой выбор гостиниц и турбаз

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Листвянке самые дешевые номера (по состоянию на конец июля) нашлись в мини-отеле «Русский дом». Владельцы уверяют, что номера светлые, эргономичные и оснащены всем необходимым. На территории есть охраняемая стоянка, баня, зона для барбекю с мангалом, прокат велосипедов и кухня, в которой можно готовить что-то самим.

Стоимость проживания здесь начинается от 3,5 тысячи рублей на двоих в сутки без питания. При этом за такую цену вы не можете рассчитывать на санитарные удобства в номере. Ванная и туалет общие на весь мини-отель.

В гостевых домах «Небо Байкала» можно снять жилье за 3,5 тысячи рублей в сутки. За эти деньги вы получите двуместный отдельный коттедж с двумя кроватями и дачным умывальником. Питание не предусмотрено, более того, сама турбаза даже не располагает кухней. Завтракать, обедать и ужинать придется где-то в поселке.

Далее по стоимости идет коттедж «Елочка», в котором есть бесплатный интернет, парковка, хранение багажа и сауна. За 3,9 тысячи рублей в сутки можно арендовать трехместный номер экономкласса без завтраков и удобств. Только крыша над головой, кровати, одна на всех тумбочка, зеркало и крючки для одежды.

За двухместный номер с минимальным набором мебели и удобств придется заплатить уже 4,2 тысячи рублей. А если гостям требуется еще и собственный санузел, номер будет стоить уже 5 тысяч рублей.

Самый дорогой вариант в Листвянке сейчас можно снять за 24 тысячи рулей в сутки. Но это отдельный коттедж «Цитрус» на 9 человек без питания в «Гостевом доме» на Чапаева. В постройке — два этажа, просторная кухня и стол на 20–25 гостей, санузлы находятся на двух этажах. На верхнем сделано три спальни, еще две — внизу. На территории есть мангал, беседка и парковка для авто.

Скала Шаманка на острове Ольхон | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUСкала Шаманка на острове Ольхон | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Скала Шаманка на острове Ольхон

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На острове Ольхон самая низкая стоимость жилья обнаружена на турбазе «Берег надежды». Размещение в номере экономкласса площадью всего 9 квадратов без туалета и душа, а также без питания, обойдется в августе в 3 тысячи рублей. Туалет находится в отдельно стоящем здании, а душ работает только летом, но за отдельную плату можно воспользоваться баней. Кроме того, на территории есть столовая, где можно заказывать завтраки и ужины.

Кстати, номера с удобствами на этой турбазе стоят в два раза дороже — 7,7 тысячи рублей в сутки за двоих.

Турбаза «Ольхон» за 3690 рублей предлагает номера в летнем корпусе «Гостевой». Любителям просторного размещения этот вариант вряд ли подойдет, но зато за такую весьма скромную сумму можно рассчитывать на миниатюрный санузел прямо в номере. Питание в этом варианте размещения не предусмотрено.

Чуть дороже — за 4050 рублей — можно снять номер побольше в корпусе «Стандарт». В санузле при этом есть даже душевая кабина. Домики повышенной комфортности стоят от 6750 рублей.

Далее идет гостиница «Лада», которая размещается в двух километрах от берега. На территории есть русская баня, столовая с местными деликатесами в меню. За 4,6 тысячи рублей здесь можно поселиться в эконом-номере на двоих. Правда, душ и туалет будут на этаже. Питание в цену тоже не входит.

Номера с удобствами в номере стоят уже 6,9 тысячи рублей. При этом жилая площадь в таких вариантах остается всё такой же маленькой — около 12 квадратов.

Самым дорогим на сегодня жильем можно считать номер в отеле Baikal View. За почти 34,5 тысячи рублей в нем можно снять номер «Премиум» с двумя спальнями, завтраком и даже мини-баром.

Большое Голоустное в этом сезоне превосходит все остальные места на Байкале по стоимости жилья. Возможно, на месте можно найти варианты и подешевле, но на официальном агрегаторе нижняя граница цен впечатляет.

Береговая линия в Большом Голоустном | Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»Береговая линия в Большом Голоустном | Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Береговая линия в Большом Голоустном

Источник:

Алина Ринчино / «ИрСити»

Минимальная цена, найденная нами, — 9,6 тысячи рублей за номер-юрту в глэмпинге «Улигер». Внутри стоят двуспальная кровать, диван, имеются посуда и всё необходимое для жизни. А вот туалет и душ находятся на территории базы в отдельном здании. К слову, питание в эту сумму тоже не входит.

Территория глэмпинга имеет бассейн с подогреваемой байкальской водой, павильон для йоги и других практик.

Кстати, семейные номера на четверых человек с завтраком (но по-прежнему без туалета и душа) можно снять за 15 тысяч рублей.

Затем идет гостевой дом «Белая гора», где самый дешевый номер стоит 11,9 тысячи рублей. За эти деньги туристы получают симпатичный интерьер, необходимую мебель, душ и туалет в номере, а также удобства в виде чайной пары, чайника и даже фена в ванной.

На территории есть парковка, площадка для пикника и барбекю, а еще — бассейн.

Глэмпинг «Роса» предлагает своим постояльцам домики-сферы за 14,4 тысячи рублей. У каждой — панорамные окна, зона барбекю и лежаки. На территории экобазы расположена модульная баня с купелью и бассейном, закрытая детская площадка и охраняемая парковка. Внутри сфер имеются чайники и чайные пары.

За 19,2 тысячи рублей можно арендовать сферу с купелью прямо возле домика.

Самым дорогим вариантом в Большом Голоустном стали премиум-коттеджи на турбазе «Остров 7 тополей». Аренда обойдется туристам в 16 тысяч рублей за дом на четырех человек. Коттеджи полностью благоустроены, смонтирована система умного дома, есть вся техника, а также средства гигиены.

Кроме того, в каждом доме есть русская кедровая баня и чан, в котором можно отдохнуть после парной. Но за дополнительную плату.

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Байкал Туризм Отдых на Байкале Цены на отдых Листвянка Ольхон Большое Голоустное Гостиницы на Байкале
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