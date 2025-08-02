НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +21

2 м/c,

ю-з.

 752мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 91,71
Афиша на выходные
Отзыв на отдых на Урале
Ветер сорвал кровлю
Все хитрости для ремонта и строительства
Сколько стоит отдых в Грузии
Провальное благоустройство в парке
Строят военный городок
Работы в историческом здании
Новый водный маршрут
Кто будет строить третий мост
Страна и мир Мнение «Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила

«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила

Отпуск получился не самый бюджетный

150
1 комментарий
В Грузии можно поехать и в горы, и на море&nbsp;— никогда не прогадаешь, всё будет красиво | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВ Грузии можно поехать и в горы, и на море&nbsp;— никогда не прогадаешь, всё будет красиво | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

В Грузии можно поехать и в горы, и на море — никогда не прогадаешь, всё будет красиво

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Грузия остается одним из самых популярных направлений отдыха у россиян. Туристы едут в эту страну вина и гор толпами, даже несмотря на отсутствие частых прямых и дешевых рейсов или путевок. Корреспондент 59.RU совсем недавно вернулась из Грузии и поделилась удивлением от роста цен и количества туристов на квадратный метр. В этой колонке она расскажет, каково сейчас отдыхать в Грузии, как там относятся к русским туристам и какие места стоит посетить обязательно. Далее — от первого лица.

Стоит начать с того, что я сама грузинка, но родилась и выросла в Перми. Практически вся моя семья живет в Грузии, так что с самого раннего детства мы каждое лето приезжали туда на месяц, а то и два. Из-за определенных обстоятельств я не приезжала к семье три года и только этим летом у меня получилось это сделать. За это время, конечно, многое изменилось.

Что посмотреть в нетуристическом городе

Моя семья живет в Кутаиси, так что большую часть времени я находилась там или ездила по Имеретии и близким регионам. Это один из крупнейших городов Грузии, в прошлом — настоящий промышленный центр. Не сказать, что Кутаиси сильно популярен у туристов, хотя я и видела большие туристические группы, но сам город имеет свой шарм. У него красивый центр с реконструированными старыми домами и гигантским и, не побоюсь этого слова, роскошным фонтаном прямо посередине проезжей части.

Фонтан действительно выглядит грандиозно | Источник: Тома Минадзе / 59.RUФонтан действительно выглядит грандиозно | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Фонтан действительно выглядит грандиозно

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Пусть Кутаиси и один из крупнейших городов Грузии, это всё еще маленький город, поэтому всё находится в центре в пяти минутах друг от друга: Драматический театр, Театр оперы и балета, Театр кукол, мэрия, галерея, два торговых центра, все известные заведения фастфуда, сквер и даже станция фуникулера.

Колхидский фонтан, наверное, одна из главных достопримечательностей во всей композиции центра. У фонтана три уровня и украшен он 30 позолоченными бронзовыми фигурами. Фонтан олицетворяет древнее царство Колхида, куда аргонавты отправились в поисках золотого руна.

Венчают фонтан лошади царя Ээта | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВенчают фонтан лошади царя Ээта | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Это большое круглое здание с гигантскими колоннами&nbsp;— Драматический театр | Источник: Тома Минадзе / 59.RUЭто большое круглое здание с гигантскими колоннами&nbsp;— Драматический театр | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Тут расположилась мэрия | Источник: Тома Минадзе / 59.RUТут расположилась мэрия | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Здание Оперного театра&nbsp;— на крыше статуи львов и греческих муз. сейчас в нем идет небольшой ремонт | Источник: Тома Минадзе / 59.RUЗдание Оперного театра&nbsp;— на крыше статуи львов и греческих муз. сейчас в нем идет небольшой ремонт | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Кутаисская классическая гимназия, в которой учился Маяковский | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКутаисская классическая гимназия, в которой учился Маяковский | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Статуя с пионером Маяковским у здания гимназии | Источник: Тома Минадзе / 59.RUСтатуя с пионером Маяковским у здания гимназии | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Забавно, что напротив фонтана находится и здание Драматического театра, и двухэтажный MacDonalds. И пусть летом театры не работают, эти архитектурно красивые здания стоит увидеть и просто так: например на крыше Оперного театра установлены статуи двенадцати греческих муз искусства. Здесь же, в центре, находится Кутаисская классическая гимназия, в которой учился советский поэт-футурист Владимир Маяковский.

Не совсем достопримечательности

В самом городе много заброшенных исторических красивых зданий и заводов — заходить внутрь опасно, конечно, но посмотреть со стороны всё еще интересно. Есть здесь и привлекающие внимание пережитки президентства Михаила Саакашвили — здания парламента и правительства. Одно выглядит как гигантский стеклянный кит, а другое — как куб. К ним можно подойти и посмотреть вблизи, но можно ли зайти внутрь — непонятно, однако даже снаружи оба здания выглядят эффектно. Местные говорят, что в здание парламента хотят поместить айти-хаб.

Каждый день я проезжала мимо этого купола&nbsp;— здания парламента | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКаждый день я проезжала мимо этого купола&nbsp;— здания парламента | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Внутренне убранство монастыря Моцамета | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВнутренне убранство монастыря Моцамета | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Вид, который открывается со двора монастыря на долину реки Цкалцитела | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВид, который открывается со двора монастыря на долину реки Цкалцитела | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Сейчас Гелатский монастырь выглядит так. Его накрыли шатром, пока идет реставрация фресок и крыши, чтобы ничего не повредилось | Источник: Тома Минадзе / 59.RUСейчас Гелатский монастырь выглядит так. Его накрыли шатром, пока идет реставрация фресок и крыши, чтобы ничего не повредилось | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Сейчас Гелатский монастырь выглядит так. Его накрыли шатром, пока идет реставрация фресок и крыши, чтобы ничего не повредилось

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Еще я очень люблю ездить в ближайшие храмы: Баграти, Гелатский монастырь и монастырь Моцамета. Даже просто потому, что там открываются потрясающие виды на город и горные долины. Но в этом году в Гелати я попасть не смогла, потому что монастырь закрыт на реконструкцию фресок после протечки крыши, работает он только по выходным, когда проводят церковные службы.

Без машины сложно

Без машины в Грузии очень сложно, например, не добраться до чудес природы, а такси до мест для туристов может влететь в копеечку. На своей машине мы ездили на гору Сатаплия (или Медовая гора), там можно посмотреть на следы динозавров, и в каньон Мартвили — там устраивают недолгие лодочные прогулки. Стоит сказать, что в такие места цены для граждан Грузии и для иностранцев разные, например, чтобы попасть в Мартвильский каньон и просто походить по горной тропе, грузины платят 12 лари (примерно 350 рублей), а туристы 20 лари (примерно 590 рублей). Чтобы поплавать на лодке, за каждого человека нужно доплатить по 20 лари.

Всё же виды в каньоне Мартвили красивые | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВсё же виды в каньоне Мартвили красивые | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Всё же виды в каньоне Мартвили красивые

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Раньше можно было залезть на этот водопад (я залезала) | Источник: Тома Минадзе / 59.RUРаньше можно было залезть на этот водопад (я залезала) | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Раньше можно было залезть на этот водопад (я залезала)

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

В каньоне я, если честно, немного разочаровалась. Я была там последний раз больше 10 лет назад, когда за вход не нужно было платить вообще и платной была только прогулка на лодке. Конечная точка прогулки — небольшой водопад. Раньше там можно было остановиться и насладиться видом, смелые залезали на сам водопад. Сейчас гид просто разворачивает лодку и гребет обратно.

Речку мы нашли в стороне деревни Персати | Источник: Тома Минадзе / 59.RUРечку мы нашли в стороне деревни Персати | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Речку мы нашли в стороне деревни Персати

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Мартвильский каньон увидеть стоит, но, пожалуй, только разок. После мы нашли небольшую горную речку, на берегу которой устроили пикник в полном одиночестве. И таких мест за пределами города очень много — можно отдохнуть на природе в полной тишине и охладиться в горной речке в +37 ˚С.

Также из Кутаиси можно съездить в горный курорт «Саирме». Там несколько санаториев и четыре скважины с минеральной водой бесплатные. В лечебнице или отеле останавливаться необязательно, можно просто приехать и погулять — место очень красивое, и так как находится среди гор, то жара туда не доходит.

Курорт «Саирме» небольшой, но очень живописный | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКурорт «Саирме» небольшой, но очень живописный | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Курорт «Саирме» небольшой, но очень живописный

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Да, почти все три недели, что я была в Грузии, температура держалась на +30… +37 градусах в Кутаиси. Что для меня было удивительно, в Батуми температура была ниже: +24… +29 градусов. Но там, несмотря на море рядом, было душно, и поэтому жара не ощущалась легче. В Батуми я провела в общей сложности полторы недели, остановилась у родственников, так что за проживание не платила.

Отдых в Батуми

В отличие от Кутаиси, в Батуми очень много русскоговорящих: и релокантов, и туристов. Буквально на каждом шагу можно услышать русскую речь, кто-то даже открыл свои заведения. Я заметила, что за последние три года, что меня не было, появилось много кафе и ресторанов с разными кухнями: японская, китайская, корейская, еврейская, арабская и другие. Естественно, количество ресторанов национальной кухни всё еще превышает все остальные.

Море было очень спокойным | Источник: Тома Минадзе / 59.RUМоре было очень спокойным | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Море было очень спокойным

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

К слову, огромный плюс в том, что даже если у вас нет машины, вы всё равно сможете спокойно перемещаться между городами — там ходят маршрутки. Добраться из Кутаиси в Батуми, или наоборот, можно за 20 лари, то есть 600 рублей. Стоит отдать должное, эта цена не менялась уже очень много лет, зато сами маршрутные такси изменились — теперь они новые и с работающими кондиционерами.

Пляж — это, наверное, самое неинтересное, про что можно рассказать. В центральной части отдохнуть сложно: туда стекаются постояльцы всех ближайших отелей и местные, так что на пляже собирается ну очень много людей. Я бы порекомендовала по возможности поехать на пляж в Гонио — это пригород Батуми в сторону границы с Турцией. Там тоже есть аренда зонтиков и лежаков и несколько кафе и магазинов, но сам пляж очень немноголюдный, а вода чистая и, что называется, как парное молоко.

Вид на берег с воды | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВид на берег с воды | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Вид на берег с воды

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Вот такие гигантские отели строят в Батуми | Источник: Тома Минадзе / 59.RUВот такие гигантские отели строят в Батуми | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Вот такие гигантские отели строят в Батуми

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Можно арендовать сап, но по своему опыту скажу, что плавать на нем в море сильно сложнее, чем по реке. В центральной части пляжа аренда на час будет стоить 30 лари (примерно 900 рублей), в Гонио — 20 лари (примерно 600 рублей). А вдоль известного Батумского бульвара (там снимали советский фильм «Любовь и голуби») то тут, то там расположены кафе, рестораны и бары.

Стройка нового отеля на фоне старенького проблемного долгостроя | Источник: Тома Минадзе / 59.RUСтройка нового отеля на фоне старенького проблемного долгостроя | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Куда же в Батуми без кошек | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКуда же в Батуми без кошек | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
+1
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU

Перед выходом на бульвар расположен очень длинный зеленый сквер. Там есть небольшой парк камней в японском стиле и что-то вроде маленького зоопарка на открытом воздухе, в котором живут утки, лебеди, курицы, павлины и даже пеликан. Птицы не улетают, и за ними можно бесплатно наблюдать. Среди них бродят большие черепахи.

Цена жизни в Грузии (и дороги туда)

В Грузию мы полетели из Екатеринбурга, куда добирались поездом. На двоих дорога туда и обратно вышла примерно 100 тысяч рублей, с учетом поезда и доплаты за добавление багажа. На три недели у меня было примерно 1000 лари — это около 30 тысяч рублей. И, несмотря на то, что за жилье или такси я не платила, деньги у меня закончились за несколько дней до отъезда. Можно сказать, что почти всё у меня ушло на еду, еще какая-то часть на бензин, сувениры и парочку заходов в магазины, которых нет в России.

Еда вне дома в Грузии очень дорогая, как и доставка. Например, доставка обычной шаурмы (которая, кстати, сильно вкуснее, чем в Перми) вышла на почти 60 лари — примерно 1700 рублей за две шаурмы и две газировки. Вместе со своей тетей я ходила в небольшое китайское кафе. Из-за больших порций мы взяли только два блюда — это вышло примерно на 150 лари, больше четырех тысяч рублей. В Перми я тоже ходила в китайское кафе и делала на него обзор. Там два блюда у меня вышли на 1400 рублей.

Два аджарских хачапури и два напитка выйдут на 59 лари — 1700 рублей. 10 хинкали — на 29 лари, то есть 850 рублей, что, к слову, близко к цене за такую порцию в России.

Аджарские хачапури стоят дороговато | Источник: Тома Минадзе / 59.RUАджарские хачапури стоят дороговато | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU
Источник: Тома Минадзе / 59.RUИсточник: Тома Минадзе / 59.RU

Как относятся к русским

Наверное, помимо цен, одним из главных вопросов остается отношение грузин к русским. Думаю, в этом аспекте я буду не самым объективным примером, потому что выгляжу как грузинка и всегда старалась говорить на грузинском языке, хоть и не очень хорошо его знаю. Но я везде ходила с сумкой пермского бренда, на которой есть надписи на русском языке: «Ракета», «ПРМ», «МСК». И если в Батуми, где много не только русских туристов, но и переехавших из России людей, на нее (и меня) не обращали внимания, то в Кутаиси я ловила на себе подозрительные взгляды.

Грузия встретила меня как всегда гостеприимно, как и других туристов | Источник: Тома Минадзе / 59.RUГрузия встретила меня как всегда гостеприимно, как и других туристов | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Грузия встретила меня как всегда гостеприимно, как и других туристов

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Однако на русскую речь со стороны моей семьи в общественных местах никто не реагировал. Но хочу отметить, что молодое поколение знает русский язык очень плохо или не знает его совсем, поэтому в магазинах и заведениях скорее будут общаться на английском. Русский знают в основном рожденные в СССР.

В целом, несмотря на сильный рост цен по сравнению с тем, что было три года назад, Грузия всё такая же гостеприимная. Было жарко, вкусно и весело.

Ранее другая наша журналистка писала о том, как можно бюджетно отдохнуть в Абхазии — она ездила в не самый популярный гостиничный комплекс «Тамыш Village».

Тома МинадзеТома Минадзе
Тома Минадзе
корреспондент

Хотели бы вы поехать в Грузию?

Да, давно мечтаю
Да, и езжу туда с удовольствием
Нет, нас и тут неплохо кормят
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Грузия Кутаиси Батуми Отдых на море Цены на отдых в Грузии Отдых в Грузии
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
С деньгами везде можно прекрасно отдохнуть, а вот без денег нигде хорошо не будет, тут только дача, лес, речка..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление