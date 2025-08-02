«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила

В Грузии можно поехать и в горы, и на море — никогда не прогадаешь, всё будет красиво Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Грузия остается одним из самых популярных направлений отдыха у россиян. Туристы едут в эту страну вина и гор толпами, даже несмотря на отсутствие частых прямых и дешевых рейсов или путевок. Корреспондент 59.RU совсем недавно вернулась из Грузии и поделилась удивлением от роста цен и количества туристов на квадратный метр. В этой колонке она расскажет, каково сейчас отдыхать в Грузии, как там относятся к русским туристам и какие места стоит посетить обязательно. Далее — от первого лица.

Стоит начать с того, что я сама грузинка, но родилась и выросла в Перми. Практически вся моя семья живет в Грузии, так что с самого раннего детства мы каждое лето приезжали туда на месяц, а то и два. Из-за определенных обстоятельств я не приезжала к семье три года и только этим летом у меня получилось это сделать. За это время, конечно, многое изменилось.

Что посмотреть в нетуристическом городе

Моя семья живет в Кутаиси, так что большую часть времени я находилась там или ездила по Имеретии и близким регионам. Это один из крупнейших городов Грузии, в прошлом — настоящий промышленный центр. Не сказать, что Кутаиси сильно популярен у туристов, хотя я и видела большие туристические группы, но сам город имеет свой шарм. У него красивый центр с реконструированными старыми домами и гигантским и, не побоюсь этого слова, роскошным фонтаном прямо посередине проезжей части.

Фонтан действительно выглядит грандиозно Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Пусть Кутаиси и один из крупнейших городов Грузии, это всё еще маленький город, поэтому всё находится в центре в пяти минутах друг от друга: Драматический театр, Театр оперы и балета, Театр кукол, мэрия, галерея, два торговых центра, все известные заведения фастфуда, сквер и даже станция фуникулера.

Колхидский фонтан, наверное, одна из главных достопримечательностей во всей композиции центра. У фонтана три уровня и украшен он 30 позолоченными бронзовыми фигурами. Фонтан олицетворяет древнее царство Колхида, куда аргонавты отправились в поисках золотого руна.

Забавно, что напротив фонтана находится и здание Драматического театра, и двухэтажный MacDonalds. И пусть летом театры не работают, эти архитектурно красивые здания стоит увидеть и просто так: например на крыше Оперного театра установлены статуи двенадцати греческих муз искусства. Здесь же, в центре, находится Кутаисская классическая гимназия, в которой учился советский поэт-футурист Владимир Маяковский.

Не совсем достопримечательности

В самом городе много заброшенных исторических красивых зданий и заводов — заходить внутрь опасно, конечно, но посмотреть со стороны всё еще интересно. Есть здесь и привлекающие внимание пережитки президентства Михаила Саакашвили — здания парламента и правительства. Одно выглядит как гигантский стеклянный кит, а другое — как куб. К ним можно подойти и посмотреть вблизи, но можно ли зайти внутрь — непонятно, однако даже снаружи оба здания выглядят эффектно. Местные говорят, что в здание парламента хотят поместить айти-хаб.

Сейчас Гелатский монастырь выглядит так. Его накрыли шатром, пока идет реставрация фресок и крыши, чтобы ничего не повредилось Источник: Тома Минадзе / 59.RU Еще я очень люблю ездить в ближайшие храмы: Баграти, Гелатский монастырь и монастырь Моцамета. Даже просто потому, что там открываются потрясающие виды на город и горные долины. Но в этом году в Гелати я попасть не смогла, потому что монастырь закрыт на реконструкцию фресок после протечки крыши, работает он только по выходным, когда проводят церковные службы.

Без машины сложно

Без машины в Грузии очень сложно, например, не добраться до чудес природы, а такси до мест для туристов может влететь в копеечку. На своей машине мы ездили на гору Сатаплия (или Медовая гора), там можно посмотреть на следы динозавров, и в каньон Мартвили — там устраивают недолгие лодочные прогулки. Стоит сказать, что в такие места цены для граждан Грузии и для иностранцев разные, например, чтобы попасть в Мартвильский каньон и просто походить по горной тропе, грузины платят 12 лари (примерно 350 рублей), а туристы 20 лари (примерно 590 рублей). Чтобы поплавать на лодке, за каждого человека нужно доплатить по 20 лари.

Всё же виды в каньоне Мартвили красивые Источник: Тома Минадзе / 59.RU Раньше можно было залезть на этот водопад (я залезала) Источник: Тома Минадзе / 59.RU

В каньоне я, если честно, немного разочаровалась. Я была там последний раз больше 10 лет назад, когда за вход не нужно было платить вообще и платной была только прогулка на лодке. Конечная точка прогулки — небольшой водопад. Раньше там можно было остановиться и насладиться видом, смелые залезали на сам водопад. Сейчас гид просто разворачивает лодку и гребет обратно.

Речку мы нашли в стороне деревни Персати Источник: Тома Минадзе / 59.RU Мартвильский каньон увидеть стоит, но, пожалуй, только разок. После мы нашли небольшую горную речку, на берегу которой устроили пикник в полном одиночестве. И таких мест за пределами города очень много — можно отдохнуть на природе в полной тишине и охладиться в горной речке в +37 ˚С.

Также из Кутаиси можно съездить в горный курорт «Саирме». Там несколько санаториев и четыре скважины с минеральной водой бесплатные. В лечебнице или отеле останавливаться необязательно, можно просто приехать и погулять — место очень красивое, и так как находится среди гор, то жара туда не доходит.

Курорт «Саирме» небольшой, но очень живописный Источник: Тома Минадзе / 59.RU Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Да, почти все три недели, что я была в Грузии, температура держалась на +30… +37 градусах в Кутаиси. Что для меня было удивительно, в Батуми температура была ниже: +24… +29 градусов. Но там, несмотря на море рядом, было душно, и поэтому жара не ощущалась легче. В Батуми я провела в общей сложности полторы недели, остановилась у родственников, так что за проживание не платила.

Отдых в Батуми

В отличие от Кутаиси, в Батуми очень много русскоговорящих: и релокантов, и туристов. Буквально на каждом шагу можно услышать русскую речь, кто-то даже открыл свои заведения. Я заметила, что за последние три года, что меня не было, появилось много кафе и ресторанов с разными кухнями: японская, китайская, корейская, еврейская, арабская и другие. Естественно, количество ресторанов национальной кухни всё еще превышает все остальные.

Море было очень спокойным Источник: Тома Минадзе / 59.RU

К слову, огромный плюс в том, что даже если у вас нет машины, вы всё равно сможете спокойно перемещаться между городами — там ходят маршрутки. Добраться из Кутаиси в Батуми, или наоборот, можно за 20 лари, то есть 600 рублей. Стоит отдать должное, эта цена не менялась уже очень много лет, зато сами маршрутные такси изменились — теперь они новые и с работающими кондиционерами.

Пляж — это, наверное, самое неинтересное, про что можно рассказать. В центральной части отдохнуть сложно: туда стекаются постояльцы всех ближайших отелей и местные, так что на пляже собирается ну очень много людей. Я бы порекомендовала по возможности поехать на пляж в Гонио — это пригород Батуми в сторону границы с Турцией. Там тоже есть аренда зонтиков и лежаков и несколько кафе и магазинов, но сам пляж очень немноголюдный, а вода чистая и, что называется, как парное молоко.

Вид на берег с воды Источник: Тома Минадзе / 59.RU Вот такие гигантские отели строят в Батуми Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Можно арендовать сап, но по своему опыту скажу, что плавать на нем в море сильно сложнее, чем по реке. В центральной части пляжа аренда на час будет стоить 30 лари (примерно 900 рублей), в Гонио — 20 лари (примерно 600 рублей). А вдоль известного Батумского бульвара (там снимали советский фильм «Любовь и голуби») то тут, то там расположены кафе, рестораны и бары.

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Перед выходом на бульвар расположен очень длинный зеленый сквер. Там есть небольшой парк камней в японском стиле и что-то вроде маленького зоопарка на открытом воздухе, в котором живут утки, лебеди, курицы, павлины и даже пеликан. Птицы не улетают, и за ними можно бесплатно наблюдать. Среди них бродят большие черепахи.

Цена жизни в Грузии (и дороги туда)

В Грузию мы полетели из Екатеринбурга, куда добирались поездом. На двоих дорога туда и обратно вышла примерно 100 тысяч рублей, с учетом поезда и доплаты за добавление багажа. На три недели у меня было примерно 1000 лари — это около 30 тысяч рублей. И, несмотря на то, что за жилье или такси я не платила, деньги у меня закончились за несколько дней до отъезда. Можно сказать, что почти всё у меня ушло на еду, еще какая-то часть на бензин, сувениры и парочку заходов в магазины, которых нет в России.

Еда вне дома в Грузии очень дорогая, как и доставка. Например, доставка обычной шаурмы (которая, кстати, сильно вкуснее, чем в Перми) вышла на почти 60 лари — примерно 1700 рублей за две шаурмы и две газировки. Вместе со своей тетей я ходила в небольшое китайское кафе. Из-за больших порций мы взяли только два блюда — это вышло примерно на 150 лари, больше четырех тысяч рублей. В Перми я тоже ходила в китайское кафе и делала на него обзор. Там два блюда у меня вышли на 1400 рублей.

Два аджарских хачапури и два напитка выйдут на 59 лари — 1700 рублей. 10 хинкали — на 29 лари, то есть 850 рублей, что, к слову, близко к цене за такую порцию в России.

Как относятся к русским

Наверное, помимо цен, одним из главных вопросов остается отношение грузин к русским. Думаю, в этом аспекте я буду не самым объективным примером, потому что выгляжу как грузинка и всегда старалась говорить на грузинском языке, хоть и не очень хорошо его знаю. Но я везде ходила с сумкой пермского бренда, на которой есть надписи на русском языке: «Ракета», «ПРМ», «МСК». И если в Батуми, где много не только русских туристов, но и переехавших из России людей, на нее (и меня) не обращали внимания, то в Кутаиси я ловила на себе подозрительные взгляды.

Грузия встретила меня как всегда гостеприимно, как и других туристов Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Однако на русскую речь со стороны моей семьи в общественных местах никто не реагировал. Но хочу отметить, что молодое поколение знает русский язык очень плохо или не знает его совсем, поэтому в магазинах и заведениях скорее будут общаться на английском. Русский знают в основном рожденные в СССР.

В целом, несмотря на сильный рост цен по сравнению с тем, что было три года назад, Грузия всё такая же гостеприимная. Было жарко, вкусно и весело.

Ранее другая наша журналистка писала о том, как можно бюджетно отдохнуть в Абхазии — она ездила в не самый популярный гостиничный комплекс «Тамыш Village».

Тома Минадзе корреспондент