«Пришло время показать намерения». Кому Путин дал сигнал заявлением о поступлении «Орешника» на вооружение

В арсенале России, помимо «Орешника», есть другие ракеты, такие как «Кинжал», «Булава», «Ярс», «Искандер» и «Сармат» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 1 августа, Владимир Путин во время общения с журналистами на Валааме заявил, что в России произвели первый серийный «Орешник» и что ракета уже поступила в войска. Что это значит — журналисты MSK1.RU спросили у экспертов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов полагает, что у этого заявления есть важный политический подтекст:

«Это четкий ответ на ультиматумы Дональда Трампа. Думаю, „Орешник“ уже давно стоит на вооружении, просто его не афишировали — ждали подходящего момента. А сейчас, когда Трамп начал нагнетать обстановку, пришло время показать и наши намерения, и наши реальные возможности».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп резко высказался о недавних ударах России по Украине и назвал действия Москвы омерзительными и печальными.

«Пока Трамп пытается говорить с Россией языком угроз, мы демонстрируем, что готовы отвечать — жестко, адекватно и в полном соответствии с нашими национальными интересами. „Орешник“ уже доказал свою эффективность в бою — в конце 2024 года его применили в Днепропетровске (скорее всего, это был предсерийный образец. — Прим. ред.)», — добавил Семибратов.

Это мощный сигнал Западу и Трампу: Россия не блефует, мы действительно готовы идти до конца в выполнении задач СВО. Евгений Семибратов политолог

21 ноября 2024 года Россия применила гиперзвуковую ракету «Орешник» (в обычном, неядерном варианте) по заводу «Южмаш» в Днепре. Судя по всему, ракету запустили с полигона «Капустин Яр» — значит, она пролетела примерно 800–850 километров, что соответствует характеристикам ракет малой дальности.

Что это за ракета?

«Орешник» — это новая российская мобильная ракетная система с баллистической ракетой средней дальности. Похожие ракеты были у СССР («Пионер») и разрабатывались в России («Рубеж»), но от «Рубежа» отказались в 2018 году из-за нехватки денег — тогда решили вложиться в гиперзвуковой «Авангард». «Орешник» продолжает эту линию развития ракетных комплексов.

«Россия не хочет применять ядерное оружие по многим причинам, исходя из того, что это, во-первых, последний аргумент, а во-вторых, расплачиваться на него будет весь мир. И „Орешник“ как раз оказался компромиссным решением, которое решает множество проблем и вызовов, которые сейчас пытается сформировать против нас запад», — поделился мнением военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Одной из главных таких проблем эксперт считает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Там должны появиться пусковые установки системы «Тифон» — это фактически как крылатые ракеты «Томагавк» наземного исполнения.

«При этом Россия получила некий аналог ядерному оружию по своим разрушительным качествам, но не оставляющий радиоактивного заражения. И у недружественных стран нет систем, которые бы могли противостоять гиперзвуковому комплексу второго поколения. „Орешник“ — это именно второе поколение. Первое — это „Кинжал“, „Циркон“, „Авангард“.

После появления «Орешника» некоторые страны свой милитаристский угар в отношении России подпритушили. Алексей Леонков военный аналитик